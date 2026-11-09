«Интер» приблизился к лидеру Серии А после победы над «Комо»
«Интер» одержал победу над «Комо» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» в Милане завершилась со счётом 2:0. Главным арбитром поединка был Даниэле Киффи.
Хозяева поля не стали откладывать решение задачи на вторую половину встречи. Уже на 12-й минуте Франческо Пио Эспозито открыл счёт. Атаку начал Маркус Тюрам, который подключил к комбинации Дензела Дюмфриса Спенса. Английский защитник прострелил в штрафную, а Эспозито опередил защитника и отправил мяч в ворота Роберта Санчеса.
Не прошло и десяти минут, как миланцы увеличили преимущество. На 19-й минуте Тюрам получил передачу Петра Зелиньского, развернулся в штрафной площади и точным ударом поразил цель. Таким образом, к середине первого тайма «Интер» уже вёл с разницей в два мяча.
После перерыва «Комо» пытался вернуться в игру, однако сократить отставание гостям не удалось. Один из наиболее опасных моментов возник у Нико Паса: его удар пришёлся в перекладину. «Интер» также имел возможности довести счёт до крупного, но больше забитых мячей зрители не увидели. Итог — 2:0 в пользу команды Кристиана Киву.
После этой победы «Интер» набрал 28 очков и сохранил вторую строчку в таблице Серии А. Миланский клуб отстаёт от лидирующего «Лацио» на один балл. «Комо» с 23 очками занимает пятое место.
Важное исправление: в исходнике указан счёт 2:1, однако матч завершился победой «Интера» со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме — на 12-й и 19-й минутах.
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