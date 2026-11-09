07:10 ()
Свернуть список

Луис Энрике назвал Забарного особенным игроком и похвалил его выступление

Дата публикации: 09-11-2026 02:35

Луис Энрике назвал Забарного особенным игроком и похвалил его выступление 

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал выступление украинского защитника Ильи Забарного в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Труа». Парижане добились минимальной победы со счётом 1:0, а единственный гол встречи забил именно футболист сборной Украины.

Забарный появился на поле с первых минут и провёл полный матч. После финального свистка испанского специалиста попросили оценить изменения в игре защитника и его нынешнюю роль в команде. Энрике подчеркнул, что ещё при подписании контракта клуб рассчитывал получить игрока с определённым набором качеств.

«Когда мы подписали Забарного, то приобрели особенного футболиста. Это центральный защитник, который очень уверенно обращается с мячом, но также обладает необходимыми качествами для игры без мяча», — отметил наставник парижан.

По мнению Энрике, украинец продолжает прибавлять и постепенно становится всё увереннее на поле. Тренер доволен тем, как защитник адаптируется к требованиям команды, однако не считает, что тот уже достиг своего предела.

«Думаю, он продолжает совершенствоваться. В каждом матче мы видим, что Заба чувствует себя всё комфортнее. Мы полностью довольны его уровнем. Но я всегда жду гораздо большего от каждого футболиста — и от Забарного тоже», — заявил специалист.

Отдельно Энрике остановился на голе украинца. Тренер признался, что особенно рад результативному действию защитника и напомнил о его способности приносить пользу команде не только при обороне собственных ворот.

«Я невероятно счастлив, что он забил. Забарный очень хорош в штрафной площади во время наших атак», — добавил главный тренер ПСЖ.

В нынешнем сезоне Забарный провёл девять матчей за парижский клуб и отметился двумя забитыми мячами. После победы над «Труа» ПСЖ набрал 23 очка и сохранил первое место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший преследователь отстаёт от команды Луиса Энрике на три балла.

Социальные комментарии Cackle
  • «Барселона» обыграла «Атлетико» в Мадриде благодаря дублю Фермина Лопеса
    «Барселона» обыграла «Атлетико» в Мадриде благодаря дублю Фермина Лопеса
    «Барселона» одержала волевую победу над мадридским «Атлетико» в центральном матче 12-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча на...
  • «Фиорентина» и «Ювентус» поделили очки в результативном матче Серии А
    «Фиорентина» и «Ювентус» поделили очки в результативном матче Серии А
    «Фиорентина» и «Ювентус» не выявили победителя в матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Артемио Франки» во...
  • «Зенит» потерял очки на своём поле, сыграв вничью с «Ростовом»
    «Зенит» потерял очки на своём поле, сыграв вничью с «Ростовом»
    «Зенит» и «Ростов» поделили очки в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге...
  • «Интер» приблизился к лидеру Серии А после победы над «Комо»
    «Интер» приблизился к лидеру Серии А после победы над «Комо»
    «Интер» одержал победу над «Комо» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сан-Сиро» в Милане...
  • «Астон Вилла» упустила победу над «Манчестер Юнайтед», ведя в два мяча за несколько минут до конца
    «Астон Вилла» упустила победу над «Манчестер Юнайтед», ведя в два мяча за несколько минут до конца
    «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли вничью в матче 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» в...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close