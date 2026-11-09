Луис Энрике назвал Забарного особенным игроком и похвалил его выступление 

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал выступление украинского защитника Ильи Забарного в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Труа». Парижане добились минимальной победы со счётом 1:0, а единственный гол встречи забил именно футболист сборной Украины.

Забарный появился на поле с первых минут и провёл полный матч. После финального свистка испанского специалиста попросили оценить изменения в игре защитника и его нынешнюю роль в команде. Энрике подчеркнул, что ещё при подписании контракта клуб рассчитывал получить игрока с определённым набором качеств.

«Когда мы подписали Забарного, то приобрели особенного футболиста. Это центральный защитник, который очень уверенно обращается с мячом, но также обладает необходимыми качествами для игры без мяча», — отметил наставник парижан.

По мнению Энрике, украинец продолжает прибавлять и постепенно становится всё увереннее на поле. Тренер доволен тем, как защитник адаптируется к требованиям команды, однако не считает, что тот уже достиг своего предела.

«Думаю, он продолжает совершенствоваться. В каждом матче мы видим, что Заба чувствует себя всё комфортнее. Мы полностью довольны его уровнем. Но я всегда жду гораздо большего от каждого футболиста — и от Забарного тоже», — заявил специалист.

Отдельно Энрике остановился на голе украинца. Тренер признался, что особенно рад результативному действию защитника и напомнил о его способности приносить пользу команде не только при обороне собственных ворот.

«Я невероятно счастлив, что он забил. Забарный очень хорош в штрафной площади во время наших атак», — добавил главный тренер ПСЖ.

В нынешнем сезоне Забарный провёл девять матчей за парижский клуб и отметился двумя забитыми мячами. После победы над «Труа» ПСЖ набрал 23 очка и сохранил первое место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший преследователь отстаёт от команды Луиса Энрике на три балла.