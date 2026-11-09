«Фиорентина» и «Ювентус» поделили очки в результативном матче Серии А
«Фиорентина» и «Ювентус» не выявили победителя в матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции завершилась со счётом 2:2. Работу на поле возглавлял арбитр Андреа Коломбо.
Хозяева начали встречу активнее и уже на четвёртой минуте вышли вперёд. Матео Пеллегрино воспользовался подачей с углового от Педру Гонсалвеша и выиграл верховую борьбу в штрафной площади. Его удар головой оказался точным — «Фиорентина» повела в счёте.
«Ювентусу» потребовалось время, чтобы ответить на пропущенный мяч. На 32-й минуте Рандаль Коло Муани совершил проход по правому флангу и доставил мяч в штрафную, где Ник Вольтемаде завершил комбинацию точным ударом. Немецкий нападающий восстановил равновесие, забив свой первый гол в Серии А.
После перерыва флорентийцы вновь захватили лидерство. На 54-й минуте Алё Нжие первым сориентировался в штрафной после того, как голкипер гостей отразил прострел Алекса Хименеса. Шведский футболист оказался быстрее защитников и отправил мяч в сетку.
Однако удержать преимущество «Фиорентина» не смогла. На 66-й минуте «Ювентус» заработал угловой, подачу которого выполнил Дуглас Луис. Бремер опередил соперников в непосредственной близости от ворот и ударом головой установил окончательный счёт — 2:2. В оставшееся время обе команды искали возможность забить победный мяч, но результат больше не изменился.
После этой встречи у «Фиорентины» осталось девять очков — команда занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ювентус» с 18 баллами располагается на седьмой позиции.
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