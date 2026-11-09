Нападающий «Динамо» Пономаренко пройдёт МРТ перед матчами сборной Украины 

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ситуацию с нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко, который не смог принять участие в открытой тренировке национальной команды. Причиной отсутствия форварда стало повреждение, полученное в недавнем матче против донецкого «Шахтёра».

По словам итальянского специалиста, футболисту предстоит пройти магнитно-резонансную томографию. Только после обследования тренерский штаб сможет получить более точную информацию о характере повреждения и оценить дальнейшие перспективы игрока.

«Пономаренко сегодня должен пройти МРТ. После этого мы уже будем знать о его состоянии», — приводит слова Мальдеры «Украинский футбол».

Травму 20-летний нападающий получил в поединке 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» и «Шахтёр» сыграли вничью со счётом 0:0. После завершения встречи Пономаренко испытывал дискомфорт и покидал поле с признаками повреждения. Теперь его участие в ближайших играх сборной будет зависеть от результатов медицинского обследования.

В ноябре украинской команде предстоят два заключительных матча группового этапа Лиги наций. 14 ноября подопечные Мальдеры встретятся на выезде с Северной Ирландией, а 17 ноября сыграют с Грузией. Потеря Пономаренко может стать проблемой для тренерского штаба, учитывая его результативность в нынешнем сезоне.

На клубном уровне форвард провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счёт одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро.