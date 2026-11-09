Кэррик может сохранить пост тренера «МЮ» несмотря на восьмиматчевую серию без побед 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик пока сохраняет поддержку руководства и может продолжить работу с командой, несмотря на затянувшуюся безвыигрышную серию в английской Премьер-лиге. По информации журналиста Фабрицио Романо, внутри клуба сохраняется спокойная обстановка, а руководство на данный момент не перешло к активному поиску нового наставника.

После домашней ничьей с «Астон Виллой» со счётом 4:4 манкунианцы продлили серию без побед в чемпионате до восьми матчей. Тем не менее, как утверждает Романо, «МЮ» пока не связывался с другими специалистами и не продвигает альтернативные варианты на случай возможной смены тренера.

При этом у руководства действительно был кандидат, которого рассматривали достаточно серьёзно. Речь идёт об Унаи Эмери, возглавляющем «Астон Виллу». Однако бирмингемский клуб не намерен расставаться с испанцем: ему уже предложили новое соглашение, и переговоры о согласовании условий, по информации журналиста, находятся на продвинутой стадии.

Таким образом, несмотря на неудовлетворительные результаты, положение Кэррика пока не выглядит безнадёжным. Романо отмечает, что у специалиста остаются хорошие шансы сохранить должность и получить возможность исправить ситуацию после международной паузы.

Матч с «Астон Виллой» стал для «Манчестер Юнайтед» очередным испытанием. Команда пропустила дважды уже в первые четыре минуты встречи — столь раннего отставания в два мяча в рамках АПЛ у манкунианцев прежде не было. Несмотря на это, хозяева сумели отыграться и завершили игру вничью.

Сам Кэррик после финального свистка дал понять, что не собирается добровольно покидать свой пост. На вопрос о возможной отставке он ответил, что такого развития событий не планирует.