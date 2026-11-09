Кевин Кураньи сравнил Батракова с Ардой Гюлером и Нико Пасом

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высоко оценил игровые качества Алексея Батракова, который летом перебрался из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Немецкий экс-футболист считает российского полузащитника одним из наиболее перспективных молодых игроков и уверен, что в будущем тот сможет заявить о себе на ведущем европейском уровне.

Кураньи признался, что уже следил за выступлениями Батракова в составе стамбульской команды. Особое впечатление на него произвёл матч «Галатасарая» против немецкого «Штутгарта». По оценке бывшего форварда, именно россиянин оказался одним из самых заметных участников встречи. Он выделил техническое мастерство футболиста, умение наносить опасные удары и способность принимать правильные решения на поле.

«Это самый большой российский талант прямо сейчас. Думаю, скоро он станет суперзвездой в Европе. Смотрел матч „Галатасарая“ со „Штутгартом“, и Батраков был главным действующим лицом на поле. Его качества сразу видны: техника, удар. У него есть футбольный интеллект, невероятный игрок с большим будущим», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

Отдельно немецкого специалиста попросили подобрать для Батракова сравнение среди известных европейских футболистов. В качестве примера он назвал Арду Гюлера, выступающего за мадридский «Реал». Однако, по мнению Кураньи, российский полузащитник сочетает в себе качества сразу двух молодых звёзд.

«Он мне немного напоминает Арду Гюлера из „Реала“. Примерно схожий тип игрока. Но тут скорее микс Гюлера и Нико Паса из „Комо“», — объяснил бывший нападающий.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» летом 2026 года. Турецкий клуб рассчитывает на российского хавбека как на одного из перспективных игроков атакующей группы.