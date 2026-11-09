Моуринью опередил Симеоне и Матараццо в борьбе за звание тренера месяца
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью получил индивидуальную награду по итогам октября. Пресс-служба Ла Лиги объявила португальского специалиста лучшим наставником месяца после успешного выступления его команды в национальном чемпионате.
В течение октября мадридцы провели три матча в рамках Примеры и во всех одержали победы. Сначала команда Моуринью взяла верх над «Вильярреалом» со счётом 1:0, затем разгромила «Севилью» — 4:1. Завершилась серия принципиальным противостоянием с «Барселоной», которую «Реал» обыграл на выезде со счётом 2:1.
Именно победа в Эль-Класико стала одним из наиболее значимых результатов месяца. Благодаря трём успешным выступлениям мадридский клуб набрал девять очков из девяти возможных, а Моуринью получил признание со стороны организаторов чемпионата.
В борьбе за награду португалец опередил двух других претендентов — главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне и наставника «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо. Для Моуринью это первое подобное индивидуальное признание в сезоне-2026/27. Ранее сентябрьскую награду получил Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «Барселону».
Несмотря на успешный октябрь, «Реал» пока не занимает первую строчку в турнирной таблице. После 12 матчей лидирует «Барселона», набравшая 33 очка. Мадридцы идут следом с 30 баллами. Третье место занимает «Атлетико» с 28 очками, далее располагаются «Бетис» (26) и «Реал Сосьедад» (22).
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