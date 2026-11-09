Чемпион мира Месут Озил попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил, ставший чемпионом мира в 2014 году, внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Информация о футболисте появилась на ресурсе 9 ноября. Авторы проекта обвинили 38-летнего экс-игрока в поддержке проведения специальной военной операции на Украине.
Поводом для включения Озила в список стало его публичное заявление о подходе международных футбольных организаций к российским и израильским командам. Бывший футболист обратил внимание на то, что российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований, тогда как израильские коллективы продолжают участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Озил призвал руководителей мирового и европейского футбола отказаться от двойных стандартов и применять единые принципы ко всем участникам соревнований. Именно эту позицию авторы украинского ресурса расценили как основание для обвинений в адрес бывшего игрока.
Своё выступление немец произнёс 21 октября в Стамбуле после товарищеского матча между ветеранами «Истанбул Башакшехира» и петербургского «Зенита». Встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 3:2. Речь Озила получила широкий резонанс после публикации его позиции по вопросу международных санкций в футболе.
За профессиональную карьеру Озил успел поиграть за немецкие «Шальке» и «Вердер», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», турецкие «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир». Последним клубом полузащитника стал именно «Башакшехир»: о завершении карьеры он объявил в 2023 году. Главным достижением в составе сборной Германии остаётся победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
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