Алонсо признал, что «Челси» не заслужил победу в матче с «Сандерлендом» 

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 10-го тура английской Премьер-лиги против «Сандерленда». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, а лондонцы после пропущенного мяча так и не сумели организовать полноценный штурм ворот соперника.

Испанский специалист не стал отрицать, что его подопечные могли действовать увереннее в отдельных игровых ситуациях. По мнению Алонсо, «Челси» допускал недочёты как при обороне собственных ворот, так и при организации атак. При этом тренер охарактеризовал встречу как равную и отметил, что соперник сумел дождаться подходящего момента, чтобы добиться преимущества.

После гола «Сандерленда» лондонцы попытались изменить ход игры, однако их атакующим действиям не хватило остроты. Алонсо обратил внимание на то, что команда слишком редко создавала по-настоящему опасные ситуации у ворот хозяев. В таких обстоятельствах отыграться оказалось непросто: пропущенный мяч заставил «Челси» искать пути к воротам соперника, но необходимых возможностей для этого футболисты не нашли.

«Это была не лучшая наша игра. Думаю, мы не заслужили больше, чем, вероятно, одно очко. Матч получился очень равным. Честно говоря, особо ничего и не происходило — кроме того эпизода [с пенальти в пользу „Сандерленда“]. В первом тайме был навес, удар головой от Моргана Роджерса, но в целом мы не создали достаточно, чтобы заслужить победу», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Наставник также подчеркнул, что первый забитый мяч имел особое значение для исхода встречи. Получив преимущество, «Сандерленд» смог сосредоточиться на сохранении результата, тогда как «Челси» не сумел предложить достаточно убедительный ответ. Алонсо не стал искать оправданий и признал, что по качеству игры его команда не показала уровня, необходимого для победы.

После 10 туров АПЛ «Челси» располагается на пятой строчке, имея в активе 16 очков. Лидирует в чемпионате «Арсенал», набравший 27 баллов.