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Табернес-де-Вальдигна - Валенсия 10 Ноября прямая трансляция

10 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Табернес-де-Вальдигна
Валенсия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Табернес-де-Вальдигна
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
07.11.2026 Испания — Ла Лига 12-й тур Валенсия0 : 3
01.11.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 0 : 1Валенсия
24.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур Валенсия1 : 2
17.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур Валенсия0 : 0
11.10.2026 Испания — Ла Лига 8-й тур 2 : 2Валенсия
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Табернес
0%
Ничья
33%
Валенсия
67%

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