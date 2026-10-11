Табернес-де-Вальдигна - Валенсия 10 Ноября прямая трансляция
10 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Табернес-де-Вальдигна
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|07.11.2026
|Испания — Ла Лига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2026
|Испания — Ла Лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.10.2026
|Испания — Ла Лига
|10-й тур
|1 : 2
|17.10.2026
|Испания — Ла Лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.10.2026
|Испания — Ла Лига
|8-й тур
|2 : 2
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