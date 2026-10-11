Табернес-де-Вальдигна - Валенсия 10 Ноября прямая трансляция

10 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании , 1-й раунд

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Табернес-де-Вальдигна Валенсия Валенсия Главные тренеры Хавьер Агирре История личных встреч 07.11.2026 Испания — Ла Лига 12-й тур 0 : 3 01.11.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 0 : 1 24.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур 1 : 2 17.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур 0 : 0 11.10.2026 Испания — Ла Лига 8-й тур 2 : 2