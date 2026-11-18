Португалия обыграла Уэльс вдесятером и завершила групповой этап Лиги наций на первом месте
Сборная Португалии одержала выездную победу над Уэльсом в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча шестого тура группы 4 Лиги A прошла 17 ноября на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Португальцы сумели сохранить преимущество даже после удаления Педру Нету во втором тайме.
Счёт был открыт уже на 11-й минуте. Бруну Фернандеш получил передачу от Жоау Невеша и отправил мяч в ворота валлийцев. Однако хозяева быстро ответили: спустя две минуты Дэвид Брукс завершил атаку, начатую Рубином Колвиллом, и восстановил равновесие.
На 41-й минуте Уэльс добился нового успеха. Сорба Томас воспользовался передачей Брукса и вывел свою команду вперёд — 2:1. Но удержать преимущество до перерыва хозяевам не удалось. Уже на 43-й минуте Педру Нету замкнул передачу Франсишку Тринкау и сделал счёт 2:2.
После перерыва команды продолжили борьбу за победу. Развязка наступила на 70-й минуте: вышедший на замену Карлуш Форбш воспользовался ошибкой в обороне Уэльса и точным ударом отправил мяч в сетку. Португалия вновь вышла вперёд — 3:2.
Вскоре положение гостей осложнилось. Педру Нету в течение двух минут получил две жёлтые карточки — на 72-й и 74-й минутах — и был удалён с поля. Оставшееся время португальцам пришлось провести в меньшинстве. Уэльс попытался воспользоваться численным преимуществом и организовал несколько опасных атак, однако сравнять счёт хозяева так и не смогли.
Португалия завершила групповой этап на первом месте в квартете 4, набрав 15 очков. Уэльс финишировал последним с тремя очками и теперь продолжит борьбу за сохранение места в Лиге A через стыковые матчи. Для португальской команды эта победа стала первой после объявления Криштиану Роналду об уходе из национальной сборной.
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