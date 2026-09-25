Сербия - Греция (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Косово - Ирландия (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Нидерланды - Германия (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Португалия - Уэльс (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Норвегия - Дания (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Австрия - Израиль (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
24 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...