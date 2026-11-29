В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Крылья Советов Самара и Динамо Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Евгений Буланов. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» в городе Самара.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Крылья Советов Самара (схема 4-2-3-1): Сергей Песьяков, Фернандо Костанца, Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Максим Витюгов, Юрий Горшков, Денис Макаров, Кирилл Столбов, Никита Салтыков, Амар Рахманович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Москва на сегодняшнюю встречу: Андрей Лунёв, Хуан Касерес, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Рубенс, Даниил Фомин, Данил Глебов, Максимилиано Гутьеррес, Бителло, Артур Гомес, Константин Тюкавин.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 50-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хуан Касерес (Динамо Москва).

На 57-й минуте Хуан Касерес (Динамо Москва) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Кирилл Столбов, а вместо него вышел Михайло Баняц.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Денис Макаров на поле появился Ислам Чесноков (Крылья Советов Самара).

На 62-й минуте предупреждение получил Ислам Чесноков (Крылья Советов Самара).

На 64-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Артур Гомес, а вместо него вышел Леон Зайдензаль.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максимилиано Гутьеррес на поле появился Ярослав Гладышев (Динамо Москва).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Максим Витюгов (Крылья Советов Самара).

На 85-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Ярослав Гладышев, а вместо него вышел Виктор Окишор.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никита Салтыков на поле появился Дани Фернандес (Крылья Советов Самара).

На 85-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Ислам Чесноков, а вместо него вышел Владислав Шитов.

На 86-й минуте предупреждение получил Даниил Фомин (Динамо Москва).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Витюгов на поле появился Доминик Ороз (Крылья Советов Самара).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Крылья Советов Самара и Динамо Москва завершился вничью со счетом 0:0.

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