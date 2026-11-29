В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Ньюкасл Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:05 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Саймон Хупер. Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс Стэдиум» в городе Фалмер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Брайтон энд Хоув Альбион (схема 4-2-3-1): Барт Вербрюгген, Ферди Кадыоглу, Лука Вушкович, Михаэль Свобода, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим Де Кёйпер, Джорджиньо Рюттер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ньюкасл Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Лукаш Горничек, Тино Ливраменто, Малик Тшау, Дэн Бёрн, Льюис Холл, Льюис Майли, Джейкоб Рэмзи, Антони Эланга, Джо Уиллок, Харви Барнс, Уильям Осула.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Fabian Hurzeler (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 8-й минуте матча команда Ньюкасл Юнайтед открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Харви Барнс с пенальти. Счет стал 0:1.

На 25-й минуте в карточку арбитра попал Льюис Майли (Ньюкасл Юнайтед).

На 44-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион последовала вынужденная замена: Лука Вушкович уступил место Паскаль Стрейк.

На 45+2-й минуте предупреждение получил Оливье Боскальи (Брайтон энд Хоув Альбион).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оливье Боскальи на поле появился Матс Виффер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Антони Эланга (Ньюкасл Юнайтед).

На 60-й минуте предупреждение получил Паскаль Стрейк (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл Юнайтед).

На 67-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Уильям Осула, а вместо него вышел Йоан Висса.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Диего Гомес на поле появился Янкуба Минте (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 67-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Ферди Кадыоглу, а вместо него вышел Харалампос Костулас.

На 68-й минуте предупреждение получил Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джо Уиллок на поле появился Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед).

На 78-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Матс Виффер, а вместо него вышел Ибраим Осман.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тино Ливраменто на поле появился Амар Дедич (Ньюкасл Юнайтед).

На 84-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Джейкоб Рэмзи, а вместо него вышел Аладжи Бамба.

На 90+1-й минуте в карточку арбитра попал Харалампос Костулас (Брайтон энд Хоув Альбион).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Ньюкасл Юнайтед завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Ньюкасл Юнайтед.

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