В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фулхэм и Борнмут. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:05 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Стюарт Аттвелл. Игра прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фулхэм (схема 4-2-3-1): Бернд Лено, Кенни Тете, Давид Аффенгрубер, Кэлвин Бэсси, Райан Сессеньон, Сандер Берге, Шей Чарльз, Гонсало Гарсия, Джошуа Кинг, Алекс Ивоби, Родриго Мунис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Борнмут на сегодняшнюю встречу: Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Антониу Силва, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Райан Кристи, Раян, Эли Жуниор Крупи, Маркус Тавернье, Эванилсон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Marco Rose (Борнмут).

На 21-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Маркус Тавернье. Счет стал 0:1.

На 28-й минуте поединка команда Фулхэм сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Родриго Мунис. Счет стал 1:1.

На 31-й минуте в карточку арбитра попал Тайлер Адамс (Борнмут).

На 38-й минуте предупреждение получил Шей Чарльз (Фулхэм).

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Райан Сессеньон (Фулхэм).

На 52-й минуте предупреждение получил Эли Жуниор Крупи (Борнмут).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Фулхэм поле покинул Гонсало Гарсия, а вместо него вышел Уго Ларссон.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Райан Сессеньон на поле появился Энтони Робинсон (Фулхэм).

На 60-й минуте в составе Борнмут поле покинул Эли Жуниор Крупи, а вместо него вышел Джастин Клюйверт.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Райан Кристи на поле появился Алекс Скотт (Борнмут).

На 62-й минуте поединка команда Борнмут сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Джастин Клюйверт. Счет стал 1:2.

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Адриен Трюффер (Борнмут).

На 75-й минуте в составе Фулхэм поле покинул Кенни Тете, а вместо него вышел Тимоти Кастань.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Ивоби на поле появился Сесар Паласиос (Фулхэм).

На 77-й минуте в составе Борнмут поле покинул Адам Смит, а вместо него вышел Бафоде Диаките.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Раян на поле появился Дэвид Брукс (Борнмут).

На 79-й минуте в составе Фулхэм поле покинул Шей Чарльз, а вместо него вышел Том Кэрни.

На 80-й минуте предупреждение получил Джастин Клюйверт (Борнмут).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эванилсон на поле появился Альваро Родригес (Борнмут).

На 90+6-й минуте Джастин Клюйверт (Борнмут) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фулхэм и Борнмут завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Борнмут.

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