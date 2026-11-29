В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кристал Пэлас и Халл Сити. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:05 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джарред Гиллетт. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кристал Пэлас (схема 4-2-3-1): Дин Хендерсон, Оскар Мингеса, Аксель Дисаси, Крис Ричардс, Тайрик Митчелл, Джефферсон Лерма, Адам Уортон, Дуайт Макнил, Даити Камада, Эван Гессанд, Йёрген Странд Ларсен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Халл Сити на сегодняшнюю встречу: Константинос Цолакис, Брук Нортон-Каффи, Семи Аджайи, Джон Иган, Нобель Менди, Эллиот Страуд, Мохамед Беллуми, Лукас Гурна-Дуат, Риган Слейтер, Сорба Томас, Оли Макберни.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Брук Нортон-Каффи (Халл Сити).

На 38-й минуте матча команда Халл Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Оли Макберни. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Джефферсон Лерма, а вместо него вышел Квинтен Тимбер.

На 48-й минуте поединка команда Халл Сити сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Сорба Томас. Счет стал 0:2.

На 61-й минуте в карточку арбитра попал Нобель Менди (Халл Сити).

На 63-й минуте предупреждение получил Сорба Томас (Халл Сити).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Мингеса на поле появился Анан Халаили (Кристал Пэлас).

На 72-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Дуайт Макнил, а вместо него вышел Дарио Осорио.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даити Камада на поле появился Эдди Нкетия (Кристал Пэлас).

На 77-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Лукас Гурна-Дуат, а вместо него вышел Мэтт Крукс.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сорба Томас на поле появился Райан Джайлс (Халл Сити).

На 80-й минуте поединка команда Халл Сити сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Риган Слейтер. Счет стал 0:3.

На 82-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Эван Гессанд, а вместо него вышел Завье Гозо.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамед Беллуми на поле появился Мохамед-Али Чо (Халл Сити).

На 84-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Оли Макберни, а вместо него вышел Ильяс Анса.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Риган Слейтер на поле появился Христос Музакитис (Халл Сити).

На 90-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Йёрген Странд Ларсен. Счет стал 1:3.

На 90+1-й минуте в карточку арбитра попал Джон Иган (Халл Сити).

На 90+2-й минуте предупреждение получил Анан Халаили (Кристал Пэлас).

На 90+5-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Адам Уортон. Счет стал 2:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кристал Пэлас и Халл Сити завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Халл Сити.

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