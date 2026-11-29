В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фрайбург и РБ Лейпциг. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Робин Браун. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк-Штадион» в городе Фрайбург.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фрайбург (схема 4-2-3-1): Мио Бакхаус, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Филипп Трой, Максимилиан Эггештайн, Янник Энгельхардт, Ян-Никлас Бесте, Юито Судзуки, Дерри Шерхант, Игор Матанович.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав РБ Лейпциг на сегодняшнюю встречу: Мартен Вандевордт, Бенджамин Хенрикс, Вилли Орбан, Максим Эстев, Давид Раум, Нейл Эль-Айнауи, Эзекиль Банзузи, Браян Груда, Кристофер Нкунку, Антонио Нуса, Ромуло.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 11-й минуте матча команда Фрайбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Игор Матанович. Счет стал 1:0.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Нейл Эль-Айнауи (РБ Лейпциг).
На 38-й минуте в карточку арбитра попал Эзекиль Банзузи (РБ Лейпциг).
На 43-й минуте поединка команда Фрайбург сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Максимилиан Эггештайн. Счет стал 2:0.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Нейл Эль-Айнауи, а вместо него вышел Николас Зайвальд.
На 53-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Кристофер Нкунку. Счет стал 2:1.
На 61-й минуте предупреждение получил Браян Груда (РБ Лейпциг).
На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эзекиль Банзузи на поле появился Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг).
На 70-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Игор Матанович, а вместо него вышел Лукас Хёлер.
На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристофер Нкунку на поле появился Рокко Райтц (РБ Лейпциг).
На 76-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Браян Груда, а вместо него вышел Тидиам Гомис.
На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юито Судзуки на поле появился Кэйсукэ Гото (Фрайбург).
На 78-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Лукас Кюблер, а вместо него вышел Максимилиан Розенфельдер.
На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян-Никлас Бесте на поле появился Сириак Ирье (Фрайбург).
На 85-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Бенджамин Хенрикс, а вместо него вышел Ридле Баку.
На 90+3-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кристоф Баумгартнер. Счет стал 2:2.
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фрайбург и РБ Лейпциг завершился вничью со счетом 2:2.
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