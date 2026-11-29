В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эвертон и Ливерпуль ФК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 15:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эвертон (схема 4-2-3-1): Джордан Пикфорд, Джейк О'Брайен, Майкл Кин, Джаррад Брантуэйт, Виталий Миколенко, Хейден Хакни, Джеймс Гарнер, Тайлер Диблинг, Кирнан Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш, Тьерно Барри.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ливерпуль ФК на сегодняшнюю встречу: Алиссон, Джереми Фримпонг, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Рио Нгумоха, Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Александер Исак.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Ливерпуль ФК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Доминик Собослаи. Счет стал 0:1.

На 25-й минуте поединка команда Эвертон сумела сравнять счет. К этому привел автогол в исполнении Джереми Фримпонг. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Рио Нгумоха, а вместо него вышел Трей Ньони.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 70-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джек Грилиш (Эвертон).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хейден Хакни на поле появился Харрисон Армстронг (Эвертон).

На 74-й минуте в составе Эвертон поле покинул Тайлер Диблинг, а вместо него вышел Тайрик Джордж.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джереми Фримпонг на поле появился Виктор Муньос (Ливерпуль ФК).

На 74-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Брэдли Баркола, а вместо него вышел Рональд Араухо.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Виталий Миколенко (Эвертон).

На 88-й минуте предупреждение получил Трей Ньони (Ливерпуль ФК).

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирнан Дьюсбери-Холл на поле появился Карлос Алькарас (Эвертон).

На 89-й минуте в составе Эвертон поле покинул Джек Грилиш, а вместо него вышел Бреннан Джонсон.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Вирц на поле появился Льюис Кумас (Ливерпуль ФК).

На 90+3-й минуте в составе Эвертон поле покинул Тьерно Барри, а вместо него вышел Мерлин Рёль.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эвертон и Ливерпуль ФК завершился вничью со счетом 1:1.

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