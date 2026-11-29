В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Арсенал и Манчестер Сити. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джон Брукс. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Арсенал (схема 4-2-3-1): Давид Рая, Юрриен Тимбер, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Бруно Гимарайнс, Микель Мерино, Нони Мадуэке, Мартин Эдегор, Христос Дзолис, Кай Хаверц.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Сити на сегодняшнюю встречу: Джанлуиджи Доннарумма, Матеус Нунес, Абдукодир Хусанов, Марк Гехи, Йошко Гвардиол, Аюб Буадди, Эллиот Андерсон, Илиман Ндиай, Энцо Фернандес, Жереми Доку, Эрлинг Холанд.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Mikel Arteta (Арсенал).

На 12-й минуте в карточку арбитра попал Риккардо Калафьори (Арсенал).

На 13-й минуте предупреждение получил Микель Мерино (Арсенал).

На 23-й минуте в карточку арбитра попал Энцо Фернандес (Манчестер Сити).

На 34-й минуте матча команда Манчестер Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эрлинг Холанд. Счет стал 0:1.

На 39-й минуте предупреждение получил Илиман Ндиай (Манчестер Сити).

На 40-й минуте поединка команда Арсенал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кай Хаверц. Счет стал 1:1.

На 45+2-й минуте в карточку арбитра попал Бруно Гимарайнс (Арсенал).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Арсенал поле покинул Риккардо Калафьори, а вместо него вышел Пьеро Инкапье.

На 48-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Энцо Фернандес. Счет стал 1:2.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микель Мерино на поле появился Майлз Льюис-Скелли (Арсенал).

На 58-й минуте в составе Арсенал поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Эберечи Эзе.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Эдегор на поле появился Виктор Дьёкереш (Арсенал).

На 67-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Энцо Фернандес, а вместо него вышел Нико О'Райли.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Доку на поле появился Фил Фоден (Манчестер Сити).

На 77-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Илиман Ндиай, а вместо него вышел Матео Ковачич.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нони Мадуэке на поле появился Макс Дауман (Арсенал).

На 83-й минуте поединка команда Арсенал сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Юрриен Тимбер. Счет стал 2:2.

На 89-й минуте предупреждение получил Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Юрриен Тимбер (Арсенал).

На 90+6-й минуте предупреждение получил Марк Гехи (Манчестер Сити).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Арсенал и Манчестер Сити завершился вничью со счетом 2:2.

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