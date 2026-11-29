В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Тулуза и Стад Ренне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гийом Паради. Игра прошла на стадионе «Стадион Тулузы» в городе Тулуза.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Тулуза (схема 4-4-2): Гийом Рест, Исмаил Диалло, Марк Маккензи, Расмус Николайсен, Крист Тапе, Томас Йоргенсен, Нико Сигур, Кристиан Кассерес-младший, Сион Оппонг, Джейсен Расселл-Роу, Каспер Тенгстедт.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Ренне на сегодняшнюю встречу: Килиан Белаззуг, Махамаду Нагида, Абдельхамид Аит Будлал, Антони Руо, Кентен Мерлен, Валантен Ронжье, Хенрик До Марколино, Булайе Диа, Себастьян Шиманьски, Муса Аль-Тамари, Эстебан Леполь.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Арон Дённум (Тулуза).

На 2-й минуте матча команда Тулуза открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сион Оппонг. Счет стал 1:0.

На 20-й минуте в карточку арбитра попал Махамаду Нагида (Стад Ренне).

На 21-й минуте поединка команда Тулуза сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Каспер Тенгстедт. Счет стал 2:0.

На 36-й минуте предупреждение получил Кентен Мерлен (Стад Ренне).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Тулуза поле покинул Расмус Николайсен, а вместо него вышел Сени Кумбасса.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Хенрик До Марколино (Стад Ренне).

На 63-й минуте поединка команда Тулуза сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Томас Йоргенсен. Счет стал 3:0.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Муса Аль-Тамари на поле появился Арно Норден (Стад Ренне).

На 66-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Булайе Диа, а вместо него вышел Элиас Лежандр Киньонес.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исмаил Диалло на поле появился Алексис Восса (Тулуза).

На 71-й минуте в составе Тулуза поле покинул Джейсен Расселл-Роу, а вместо него вышел Сантьяго Идальго.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кентен Мерлен на поле появился Брайан Рейнольдс (Стад Ренне).

На 76-й минуте в составе Тулуза поле покинул Сион Оппонг, а вместо него вышел Ильяс Азизи.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хенрик До Марколино на поле появился Элиэзер Майенда (Стад Ренне).

На 89-й минуте в составе Тулуза поле покинул Каспер Тенгстедт, а вместо него вышел Арон Дённум.

На 90+5-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Эстебан Леполь. Счет стал 3:1.

На 90+12-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 3:2.

Итог встречи

На 102-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Тулуза и Стад Ренне завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Тулуза.

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