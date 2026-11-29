Предлагаем вашему вниманию запись матча Фенербахче - Эрзурумспор, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Турция — Суперлига 2026/27. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Биатлон: Кубок Мира 2026/27 | 01-й этап | Контиолахти | Женщины. Спринт 29.11.2026
29 ноября 2026
Биатлон - Кубок Мира 2026/27...
29 ноября 2026
Биатлон - Кубок Мира 2026/27...
Депортиво - Барселона (29.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Крылья Советов - Динамо Москва (29.11.2026) | Чемпионат России 2026/27
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат России...
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат России...
Фрайбург - РБ Лейпциг (29.11.2026) | Чемпионат Германии 2026/27
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Германии...
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Германии...
Брайтон - Ньюкасл (29.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...
29 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...