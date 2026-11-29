Фенербахче - Эрзурумспор (29.11.2026) | Турция — Суперлига 2026/27 Дата публикации: 29-11-2026

Предлагаем вашему вниманию запись матча Фенербахче - Эрзурумспор, который состоялся 29 ноября 2026 года, в рамках турнира: Турция — Суперлига 2026/27. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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