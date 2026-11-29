В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Депортиво Ла-Корунья и ФК Барселона. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра прошла на стадионе «Эстадио Риасор» в городе Ла-Корунья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Депортиво Ла-Корунья (схема 3-5-2): Лео Роман, Адриа Алтимира, Мигель Лоурейро, Хосе Мария Хименес, Давид Мелья, Лоренцо Аматуччи, Марк Касадо, Йеремай Эрнандес, Джакомо Куальята, Бил Нсонго, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Барселона на сегодняшнюю встречу: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жерар, Жуан Канселу, Дани Ольмо, Фрэнки де Йонг, Педри, Ламин Ямаль, Рафинья, Энтони Гордон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Antonio Hidalgo (Депортиво Ла-Корунья).

На 2-й минуте матча команда ФК Барселона открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ламин Ямаль. Счет стал 0:1.

На 5-й минуте в карточку арбитра попал Жуан Канселу (ФК Барселона).

На 9-й минуте поединка команда Депортиво Ла-Корунья сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Счет стал 1:1.

На 20-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Дани Ольмо. Счет стал 1:2.

На 23-й минуте предупреждение получил Джакомо Куальята (Депортиво Ла-Корунья).

На 50-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Рафинья. Счет стал 1:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Джакомо Куальята, а вместо него вышел Адама Траоре.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йеремай Эрнандес на поле появился Марио Сориано (Депортиво Ла-Корунья).

На 57-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Жуан Канселу, а вместо него вышел Гави.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дани Ольмо на поле появился Родри (ФК Барселона).

На 65-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Фрэнки де Йонг, а вместо него вышел Андреас Кристенсен.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Гарсия на поле появился Жюль Кунде (ФК Барселона).

На 70-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Марк Касадо, а вместо него вышел Луисми Крус.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоренцо Аматуччи на поле появился Диего Вильярес (Депортиво Ла-Корунья).

На 81-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Бил Нсонго, а вместо него вышел Закария Эддашури.

На 83-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Рафинья. Счет стал 1:4.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энтони Гордон на поле появился Карим Адейеми (ФК Барселона).

На 90+1-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Рафинья. Счет стал 1:5.

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Ламин Ямаль (ФК Барселона).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Депортиво Ла-Корунья и ФК Барселона завершился с итоговым счетом 1:5 в пользу команды ФК Барселона.

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