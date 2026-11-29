В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хоффенхайм и Аугсбург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маттиас Йолленбек. Игра прошла на стадионе «ПреЗеро Арена» в городе Зинсхайм.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хоффенхайм (схема 3-4-2-1): Оливер Бауман, Владимир Цоуфал, Коки Матида, Матс Ротс, Адам Дагим, Леон Авдуллаху, Александр Прасс, Патрик Виммер, Андрей Крамарич, Бамбасе Конте, Тим Лемперле.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Аугсбург на сегодняшнюю встречу: Финн Дамен, Абдулай Джума Ба, Янник Кейтель, Кельвин Бракельманн, Мариус Вольф, Робин Фельхауэр, Фабиан Ридер, Хеннес Беренс, Антон Каде, Алексис Клод-Морис, Михаэль Грегорич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Аугсбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Янник Кейтель. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 18-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Абдулай Джума Ба (Аугсбург).

На 20-й минуте Матс Ротс (Хоффенхайм) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 23-й минуте поединка команда Аугсбург сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Фабиан Ридер. Счет стал 0:2.

На 34-й минуте поединка команда Аугсбург сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Мариус Вольф. Счет стал 0:3.

На 45+7-й минуте поединка команда Аугсбург сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Абдулай Джума Ба. Счет стал 0:4.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Бамбасе Конте, а вместо него вышел Бернарду.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдулай Джума Ба на поле появился Тим Шнитцер (Аугсбург).

На 56-й минуте предупреждение получил Хеннес Беренс (Аугсбург).

На 57-й минуте в составе Аугсбург поле покинул Михаэль Грегорич, а вместо него вышел Родригу Рибейру.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексис Клод-Морис на поле появился Арион Ибрагимович (Аугсбург).

На 61-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Патрик Виммер, а вместо него вышел Фисник Аслани.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тим Лемперле на поле появился Адам Гложек (Хоффенхайм).

На 71-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Андрей Крамарич, а вместо него вышел Макс Моерштедт.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хеннес Беренс на поле появился Лорис Хусич (Аугсбург).

На 83-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Леон Авдуллаху, а вместо него вышел Каетан Ленц.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кельвин Бракельманн на поле появился Соль Ён У (Аугсбург).

Итог встречи

На 91-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хоффенхайм и Аугсбург завершился с итоговым счетом 0:4 в пользу команды Аугсбург.

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