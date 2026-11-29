В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сассуоло и ССК Наполи. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Гуида. Игра прошла на стадионе «Мапеи Стадиум» в городе Реджо-нель-Эмилия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сассуоло (схема 4-3-3): Ариянет Мурич, Себастьян Валукевич, Джей Идзес, Дуе Чалета-Цар, Джош Дойг, Ибрагим Сулемана, Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Доменико Берарди, Кирон Боуи, Арман Лорьянте.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ССК Наполи на сегодняшнюю встречу: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Матиас Оливера, Франк Ангисса, Билли Гилмор, Скотт Мактоминей, Маттео Политано, Расмус Хёйлунн, Ноа Ланг.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 35-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джей Идзес (Сассуоло).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Неманья Матич (Сассуоло).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Маттео Политано, а вместо него вышел Давид Нерес.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матиас Оливера на поле появился Костантино Фавазули (ССК Наполи).

На 64-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Кирон Боуи, а вместо него вышел Себастьяно Эспозито.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джош Дойг на поле появился Рафаэль Абрадо (Сассуоло).

На 70-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Ибрагим Сулемана, а вместо него вышел Даррил Бакола.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франк Ангисса на поле появился Жоване (ССК Наполи).

На 77-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Арман Лорьянте, а вместо него вышел Бенхамин Домингес.

На 80-й минуте предупреждение получил Давид Нерес (ССК Наполи).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Хёйлунн на поле появился Лоренцо Лукка (ССК Наполи).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сассуоло и ССК Наполи завершился вничью со счетом 0:0.

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