В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Осер и Олимпик Марсель. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жереми Пиньяр. Игра прошла на стадионе «Стад де л’Аббе-Дешам» в городе Осер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Осер (схема 3-4-2-1): Поль Нарди, Аксель Туанзебе, Синали Диоманде, Телли Сиве, Марвин Сеная, Науиру Ахамада, Пьер Эква, Фредрик Оппегор, Ромен Февр, Кевин Дануа, Кэмерон Арчер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Марсель на сегодняшнюю встречу: Джеффри де Ланге, Тимоти Веа, Си Джей Иган-Райли, Найеф Агерд, Улиссес Гарсия, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Точукву Ннади, Амин Арит, Имад Абделли, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Will Still (Осер).

На 5-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Гуири. Счет стал 0:1.

На 45+2-й минуте Аксель Туанзебе (Осер) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 45+4-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Игор Пайшао. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Осер поле покинул Фредрик Оппегор, а вместо него вышел Райан Манденге.

На 50-й минуте предупреждение получил Райан Манденге (Осер).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Марвин Сеная (Осер).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Дануа на поле появился Реми Лабо Ласкари (Осер).

На 70-й минуте в составе Осер поле покинул Пьер Эква, а вместо него вышел Ламфия Дьюбате.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Имад Абделли на поле появился Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

На 77-й минуте в составе Осер поле покинул Марвин Сеная, а вместо него вышел Артур Пьефор.

На 87-й минуте предупреждение получил Реми Лабо Ласкари (Осер).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Точукву Ннади на поле появился Нухум Камиссоко (Олимпик Марсель).

На 88-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Арит, а вместо него вышел Кельян Безахаф.

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Гуири на поле появился Ниль Мопе (Олимпик Марсель).

На 90+1-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Тимоти Веа, а вместо него вышел Кейлиан Абдалла.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Осер и Олимпик Марсель завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Олимпик Марсель.

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