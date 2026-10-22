Реал Мадрид - РБ Лейпциг (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Мадрид и РБ Лейпциг. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иштван Ковач. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Мадрид (схема 4-2-3-1): Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Бернарду Силва, Эдуарду Камавинга, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав РБ Лейпциг на сегодняшнюю встречу: Мартен Вандевордт, Ридле Баку, Вилли Орбан, Кастелло Лукеба, Давид Раум, Николас Зайвальд, Нейл Эль-Айнауи, Браян Груда, Кристофер Нкунку, Антонио Нуса, Ромуло.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 43-й минуте матча команда Реал Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Бернарду Силва. Счет стал 1:0.

На 52-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Арда Гюлер. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Нейл Эль-Айнауи, а вместо него вышел Рокко Райтц.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Браян Груда на поле появился Андрия Максимович (РБ Лейпциг).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 68-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Альваро Каррерас (Реал Мадрид).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Рокко Райтц (РБ Лейпциг).

На 70-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Винисиус Жуниор, а вместо него вышел Ян Диоманде.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альваро Каррерас на поле появился Марк Кукурелья (Реал Мадрид).

На 73-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Давид Раум, а вместо него вышел Макс Финкгрефе.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антонио Нуса на поле появился Тидиам Гомис (РБ Лейпциг).

На 78-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Кристофер Нкунку, а вместо него вышел Кристоф Баумгартнер.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арда Гюлер на поле появился Браим Диас (Реал Мадрид).

На 83-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Килиан Мбаппе. Счет стал 3:0.

На 85-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Тидиам Гомис. Счет стал 3:1.

На 87-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Ян Диоманде. Счет стал 4:1.

На 88-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Килиан Мбаппе, а вместо него вышел Карлос Эспи.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джуд Беллингем на поле появился Эндрик (Реал Мадрид).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Мадрид и РБ Лейпциг завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Реал Мадрид.

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