Интер - Шахтёр (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Интер и Шахтёр (Донецк). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Харм Осмерс. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Интер (схема 3-5-2): Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Джед Спенс, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Петар Сучич, Федерико Димарко, Маркус Тюрам, Анж-Йоан Бонни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Шахтёр (Донецк) на сегодняшнюю встречу: Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо, Олег Очеретько, Алиссон Сантана, Педриньо, Марлон Гомес, Глейкер Мендоса, Кауэ Элиас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 32-й минуте в составе Шахтёр (Донецк) последовала вынужденная замена: Педриньо уступил место Егор Назарина.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Олег Очеретько (Шахтёр (Донецк)).

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Маркус Тюрам (Интер).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хакан Чалханоглу на поле появился Петр Зелиньский (Интер).

На 59-й минуте в составе Интер поле покинул Джед Спенс, а вместо него вышел Анди Диуф.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Федерико Димарко на поле появился Янн Биссек (Интер).

На 66-й минуте предупреждение получил Алессандро Бастони (Интер).

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Марлон Гомес (Шахтёр (Донецк)).

На 68-й минуте Алессандро Бастони (Интер) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Петар Сучич (Интер).

На 72-й минуте в составе Шахтёр (Донецк) поле покинул Олег Очеретько, а вместо него вышел Исаке.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Глейкер Мендоса на поле появился Неверттон (Шахтёр (Донецк)).

На 72-й минуте в составе Шахтёр (Донецк) поле покинул Кауэ Элиас, а вместо него вышел Лассина Траоре.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петар Сучич на поле появился Луис Энрике (Интер).

На 75-й минуте в составе Интер поле покинул Анж-Йоан Бонни, а вместо него вышел Генрих Мхитарян.

На 77-й минуте матча команда Интер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Карлос Аугусто. Счет стал 1:0.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алиссон Сантана на поле появился Бруно Брага Рамос (Шахтёр (Донецк)).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Интер и Шахтёр (Донецк) завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Интер.

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