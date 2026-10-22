Астон Вилла - Викинг (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Астон Вилла и Викинг. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Себастьян Гишамер. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в городе Бирмингем.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Астон Вилла (схема 4-2-3-1): Зион Судзуки, Жоау Гомес, Виктор Линделеф, Пау Торрес, Тайрон Мингз, Джон Макгинн, Росс Баркли, Алиссон Эдвард Франко да Роша, Эмилиано Буэндия, Ибраим Мбайе, Николас Джексон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Викинг на сегодняшнюю встречу: Арильд Эстбо, Херман Йохан Хауген, Джанни Стенснесс, Йеспер Даланд, Хенрик Хеггхейм, Петер Кристиансен, Тобиас Мои, Джо Белл, Кристоффер Аскильдсен, Златко Трипич, Эрик Ботхейм.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 23-й минуте матча команда Астон Вилла открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Росс Баркли. Счет стал 1:0.

На 37-й минуте поединка команда Астон Вилла сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эмилиано Буэндия. Счет стал 2:0.

На 62-й минуте поединка команда Астон Вилла сумела увеличить преимущество до 3 мяча. К этому привел автогол в исполнении Хенрик Хеггхейм. Счет стал 3:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Викинг поле покинул Тобиас Мои, а вместо него вышел Хенрик Бьёрдаль.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Ботхейм на поле появился Симен Квиа-Эгеског (Викинг).

На 70-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Росс Баркли, а вместо него вышел Леон Горецка.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Джексон на поле появился Тэмми Абрахам (Астон Вилла).

На 70-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Жоау Гомес, а вместо него вышел Мэтти Кэш.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ибраим Мбайе на поле появился Алехандро Гарначо (Астон Вилла).

На 75-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Алиссон Эдвард Франко да Роша, а вместо него вышел Джордж Хеммингс.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йеспер Даланд на поле появился Амин Чосич (Викинг).

На 75-й минуте в составе Викинг поле покинул Златко Трипич, а вместо него вышел Ветле Аукленд.

На 84-й минуте поединка команда Викинг сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Петер Кристиансен. Счет стал 3:1.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Херман Йохан Хауген на поле появился Эссиен Басси (Викинг).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Астон Вилла и Викинг завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Астон Вилла.

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