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Чемпионат Украины 2026/27 / Обзор матчей 12-го тура

Дата публикации: 10-11-2026


Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 12-го тура Украинской Премьер лиги, эфир состоялся 9 ноября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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