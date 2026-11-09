Чемпионат Англии 2025/26 | 10-й тур | Match Of The Day | Обзор матчей воскресенья
Дата публикации: 09-11-2026
Предлагаем вашему вниманию запись передачи "Match Of The Day 2" - Обзор матчей воскресенья, эфир которой состоялся 8 ноября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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