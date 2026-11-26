В среду, 25 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Спортинг ЛП и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Шимон Марциняк. Игра прошла на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в городе Лиссабон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Спортинг ЛП (схема 3-1-4-2): Кайке, Иван Фреснеда, Эдуарду Куарежма, Гонсалу Инасиу, Серхи Алтимира, Жени Катаму, Силас Андерсен, Исса Думбия, Максимилиано Араухо, Луис Гильерме, Луис Хавьер Суарес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Сенне Ламменс, Нуссаир Мазрауи, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Бриан Мбемо, Джошуа Зиркзе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 30-й минуте Луис Хавьер Суарес (Спортинг ЛП) не сумел реализовать пенальти.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 31-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед).

На 33-й минуте матча команда Спортинг ЛП открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Луис Хавьер Суарес с пенальти. Счет стал 1:0.

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Юри Тилеманс (Манчестер Юнайтед).

На 48-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Бруну Фернандеш. Счет стал 1:1.

На 50-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Бруну Фернандеш. Счет стал 1:2.

На 53-й минуте предупреждение получил Эдуарду Куарежма (Спортинг ЛП).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Джошуа Зиркзе, а вместо него вышел Патрик Доргу.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нуссаир Мазрауи на поле появился Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).

На 68-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Жени Катаму, а вместо него вышел Родриго Саласар.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исса Думбия на поле появился Нестори Иранкунда (Спортинг ЛП).

На 76-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Эдуарду Куарежма, а вместо него вышел Ибрахима Ба.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амад Диалло на поле появился Шей Лейси (Манчестер Юнайтед).

На 80-й минуте поединка команда Спортинг ЛП сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Луис Хавьер Суарес. Счет стал 2:2.

На 86-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Луис Хавьер Суарес, а вместо него вышел Фотис Иоаннидис.

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Нестори Иранкунда (Спортинг ЛП).

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бриан Мбемо на поле появился Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед).

На 90+2-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Бруну Фернандеш, а вместо него вышел Андрей Сантос.

На 90+3-й минуте Юри Тилеманс (Манчестер Юнайтед) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Спортинг ЛП и Манчестер Юнайтед завершился вничью со счетом 2:2.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!