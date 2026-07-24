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ЦСКА - Балтика 24 июля обзор матча

Дата публикации: 24-07-2026
ЦСКА
ЦСКА
2 : 1
Балтика
Балтика
Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
49РоссияврВладислав Тороп
4БразилиязщЖоао Виктор
27Бразилиязщ Мойзес
79РоссиязщКирилл Данилов
3РоссияпзДанил Круговой
10РоссияпзИван Обляков
18РоссияпзДанила Козлов
31РоссияпзМатвей Кисляк
20СербияпзМатия Попович
84'
17РоссиянпКирилл Глебов
76'
32АргентинанпЛусиано Гонду
76'
11РоссиянпТамерлан Мусаев
76'
37БразилиянпЭнрике Кармо
76'
62РоссиянпИмран Фиров
84'
67РоссияврМаксим Бориско
2РоссиязщСергей Варатынов
4МализщНатан Гассама
18МароккозщФахд Муфи
46'
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
22РоссиязщМингиян Бевеев
8РоссияпзАндрей Мендель
69'
10РоссияпзИлья Петров
46'
11РоссияпзНиколай Титков
73РоссияпзМаксим Петров
69'
9НигериянпЧинонсо Оффор
77'
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
46'
42РоссияпзВладислав Поспелов
46'
26РоссияпзИван Беликов
69'
15НигериянпТентон Йенне
69'
40РоссиянпДмитрий Никитин
77'
Запасные
85РоссияврЕгор Бесаев
99РоссияврНиколай Баровский
2БразилиязщМатеус Рейс
23РоссиязщДжамалутдин Абдулкадыров
90РоссиязщМатвей Лукин
22СербиязщМилан Гаич
7БразилияпзМатеус Алвес
52АрменияпзАртём Бандикян
44РоссияврЕгор Любаков
81РоссияврИван Кукушкин
3РоссиязщИлья Кирш
19РоссиязщМаксим Шнапцев
68РоссиязщМихаил Рядно
5МароккопзАйман Мурид
91СальвадорнпБрайан Хиль
Главные тренеры
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
РоссияАндрей Викторович Талалаев
Голы
Чинонсо Оффор
Натан Гассама
0:1
1'
Эдуардо Андерсон
1:1
33'
Кирилл Глебов
Данил Круговой
2:1
36'
Наказания
Андрей Мендель
64'
Жоао Виктор
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Балтика, который состоялся 24 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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