ЦСКА - Балтика 24 июля обзор матча Дата публикации: 24-07-2026 ЦСКА 2 : 1 Балтика Составы команд ЦСКА Москва Балтика Калининград 49 вр Владислав Тороп 4 зщ Жоао Виктор 27 зщ Мойзес 79 зщ Кирилл Данилов 3 пз Данил Круговой 10 пз Иван Обляков 18 пз Данила Козлов 31 пз Матвей Кисляк 20 пз Матия Попович 84' 17 нп Кирилл Глебов 76' 32 нп Лусиано Гонду 76' 11 нп Тамерлан Мусаев 76' 37 нп Энрике Кармо 76' 62 нп Имран Фиров 84' 67 вр Максим Бориско 2 зщ Сергей Варатынов 4 зщ Натан Гассама 18 зщ Фахд Муфи 46' 21 зщ Эдуардо Андерсон 22 зщ Мингиян Бевеев 8 пз Андрей Мендель 69' 10 пз Илья Петров 46' 11 пз Николай Титков 73 пз Максим Петров 69' 9 нп Чинонсо Оффор 77' 77 зщ Элдар Чивич 46' 42 пз Владислав Поспелов 46' 26 пз Иван Беликов 69' 15 нп Тентон Йенне 69' 40 нп Дмитрий Никитин 77' Запасные 85 вр Егор Бесаев 99 вр Николай Баровский 2 зщ Матеус Рейс 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 90 зщ Матвей Лукин 22 зщ Милан Гаич 7 пз Матеус Алвес 52 пз Артём Бандикян 44 вр Егор Любаков 81 вр Иван Кукушкин 3 зщ Илья Кирш 19 зщ Максим Шнапцев 68 зщ Михаил Рядно 5 пз Айман Мурид 91 нп Брайан Хиль Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Андрей Викторович Талалаев Голы Чинонсо Оффор Натан Гассама 0:1 1' Эдуардо Андерсон 1:1 33' Кирилл Глебов Данил Круговой 2:1 36' Наказания Андрей Мендель 64' Жоао Виктор 90+6'

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