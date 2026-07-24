ЦСКА - Балтика 24 июля обзор матча
Дата публикации: 24-07-2026
ЦСКА
2 : 1
Балтика
Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
|49
|вр
|Владислав Тороп
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|27
|зщ
|Мойзес
|79
|зщ
|Кирилл Данилов
|3
|пз
|Данил Круговой
|10
|пз
|Иван Обляков
|18
|пз
|Данила Козлов
|31
|пз
|Матвей Кисляк
|20
|пз
|Матия Попович
84'
|17
|нп
|Кирилл Глебов
76'
|32
|нп
|Лусиано Гонду
76'
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
76'
|37
|нп
|Энрике Кармо
76'
|62
|нп
|Имран Фиров
84'
|67
|вр
|Максим Бориско
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
|4
|зщ
|Натан Гассама
|18
|зщ
|Фахд Муфи
46'
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
|8
|пз
|Андрей Мендель
69'
|10
|пз
|Илья Петров
46'
|11
|пз
|Николай Титков
|73
|пз
|Максим Петров
69'
|9
|нп
|Чинонсо Оффор
77'
|77
|зщ
|Элдар Чивич
46'
|42
|пз
|Владислав Поспелов
46'
|26
|пз
|Иван Беликов
69'
|15
|нп
|Тентон Йенне
69'
|40
|нп
|Дмитрий Никитин
77'
Запасные
|85
|вр
|Егор Бесаев
|99
|вр
|Николай Баровский
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|22
|зщ
|Милан Гаич
|7
|пз
|Матеус Алвес
|52
|пз
|Артём Бандикян
|44
|вр
|Егор Любаков
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|3
|зщ
|Илья Кирш
|19
|зщ
|Максим Шнапцев
|68
|зщ
|Михаил Рядно
|5
|пз
|Айман Мурид
|91
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Андрей Викторович Талалаев
Голы
Чинонсо Оффор
Натан Гассама
0:1
1'
Эдуардо Андерсон
1:1
33'
Кирилл Глебов
Данил Круговой
2:1
36'
Наказания
Андрей Мендель
64'
Жоао Виктор
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Балтика, который состоялся 24 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.