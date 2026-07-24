Полесье - Копенгаген 23 июля обзор матча
Дата публикации: 24-07-2026
Полесье
3 : 3
Копенгаген
Составы команд
Полесье
Житомир, Украина
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|77
|вр
|Георгий Бущан
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|18
|пз
|Александр Андриевский
80'
|27
|пз
|Олег Федор
70'
|6
|пз
|Борель Томандзото
|7
|пз
|Александр Назаренко
70'
|11
|нп
|Леандру Андраде
70'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
82'
|55
|нп
|Борис Крушинский
|10
|пз
|Владислав Велетень
70'
|9
|нп
|Александр Филиппов
70'
|45
|нп
|Максим Брагару
70'
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
80'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
82'
|31
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|2
|зщ
|Феликс Беймо
|4
|зщ
|Мунаше Гарананга
65'
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|21
|пз
|Мадс Мадсен
|36
|пз
|Уильям Клем
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|16
|пз
|Роберт
80'
|37
|пз
|Mustapha Nyassi
46'
|9
|нп
|Юссуфа Мукоко
90+3'
|44
|Geovanni Vianney
46'
|33
|пз
|Алекс Крал
65'
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
80'
|34
|Marvin Nasnas
90+3'
Запасные
|1
|вр
|Олег Кудрик
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|94
|Denys Gryshkevych
|12
|Artur Drobot
|1
|вр
|Доминик Котарски
|61
|вр
|Оскар Буур
|18
|зщ
|Kenan Myrie
|11
|пз
|Джордан Ларссон
|29
|пз
|Йонатан Моалем
|26
|нп
|Лиам Уэст
|40
|Henrik Haraldsen
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Бо Свенссон
Голы
Роберт
Мадс Мадсен
0:1
4'
Игорь Краснопир
Александр Назаренко
1:1
6'
Олег Федор
Александр Андриевский
2:1
36'
Роберт
Мохамед Эльюнусси
2:2
55'
Мадс Мадсен
Андреас Корнелиус
2:3
83'
Александр Филиппов
Владислав Велетень
3:3
88'
Наказания
Дзюнносукэ Судзуки
42'
Олег Федор
60'
Уильям Клем
67'
Борель Томандзото
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Копенгаген, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.