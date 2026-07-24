Полесье - Копенгаген 23 июля обзор матча Дата публикации: 24-07-2026 Полесье 3 : 3 Копенгаген Составы команд Полесье Житомир, Украина Копенгаген Копенгаген, Дания 77 вр Георгий Бущан 5 зщ Эдуард Сарапий 15 зщ Богдан Михайличенко 44 зщ Сергей Чоботенко 18 пз Александр Андриевский 80' 27 пз Олег Федор 70' 6 пз Борель Томандзото 7 пз Александр Назаренко 70' 11 нп Леандру Андраде 70' 95 нп Игорь Краснопир 82' 55 нп Борис Крушинский 10 пз Владислав Велетень 70' 9 нп Александр Филиппов 70' 45 нп Максим Брагару 70' 14 пз Линдон Эмерлаху 80' 89 нп Николай Гайдучик 82' 31 вр Рунар Алекс Рунарссон 2 зщ Феликс Беймо 4 зщ Мунаше Гарананга 65' 20 зщ Дзюнносукэ Судзуки 15 зщ Маркос Лопес 21 пз Мадс Мадсен 36 пз Уильям Клем 10 пз Мохамед Эльюнусси 16 пз Роберт 80' 37 пз Mustapha Nyassi 46' 9 нп Юссуфа Мукоко 90+3' 44 Geovanni Vianney 46' 33 пз Алекс Крал 65' 14 нп Андреас Корнелиус 80' 34 Marvin Nasnas 90+3' Запасные 1 вр Олег Кудрик 31 зщ Георгий Майсурадзе 4 зщ Никита Кравченко 8 пз Руслан Бабенко 19 пз Владимир Шепелев 94 Denys Gryshkevych 12 Artur Drobot 1 вр Доминик Котарски 61 вр Оскар Буур 18 зщ Kenan Myrie 11 пз Джордан Ларссон 29 пз Йонатан Моалем 26 нп Лиам Уэст 40 Henrik Haraldsen Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Бо Свенссон Голы Роберт Мадс Мадсен 0:1 4' Игорь Краснопир Александр Назаренко 1:1 6' Олег Федор Александр Андриевский 2:1 36' Роберт Мохамед Эльюнусси 2:2 55' Мадс Мадсен Андреас Корнелиус 2:3 83' Александр Филиппов Владислав Велетень 3:3 88' Наказания Дзюнносукэ Судзуки 42' Олег Федор 60' Уильям Клем 67' Борель Томандзото 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Копенгаген, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.