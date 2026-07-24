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Полесье - Копенгаген 23 июля обзор матча

Дата публикации: 24-07-2026
Полесье
Полесье
3 : 3
Копенгаген
Копенгаген
Составы команд
Полесье
Житомир, Украина
Копенгаген
Копенгаген, Дания
77УкраинаврГеоргий Бущан
5УкраиназщЭдуард Сарапий
15УкраиназщБогдан Михайличенко
44УкраиназщСергей Чоботенко
18УкраинапзАлександр Андриевский
80'
27УкраинапзОлег Федор
70'
6КонгопзБорель Томандзото
7УкраинапзАлександр Назаренко
70'
11Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
70'
95УкраинанпИгорь Краснопир
82'
55УкраинанпБорис Крушинский
10УкраинапзВладислав Велетень
70'
9УкраинанпАлександр Филиппов
70'
45УкраинанпМаксим Брагару
70'
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
80'
89УкраинанпНиколай Гайдучик
82'
31ИсландияврРунар Алекс Рунарссон
2ШвециязщФеликс Беймо
4ЗимбабвезщМунаше Гарананга
65'
20ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
15ПерузщМаркос Лопес
21ДанияпзМадс Мадсен
36ДанияпзУильям Клем
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
16Бразилияпз Роберт
80'
37ГамбияпзMustapha Nyassi
46'
9ГерманиянпЮссуфа Мукоко
90+3'
44КамерунGeovanni Vianney
46'
33ЧехияпзАлекс Крал
65'
14ДаниянпАндреас Корнелиус
80'
34ДанияMarvin Nasnas
90+3'
Запасные
1УкраинаврОлег Кудрик
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
4УкраиназщНикита Кравченко
8УкраинапзРуслан Бабенко
19УкраинапзВладимир Шепелев
94УкраинаDenys Gryshkevych
12УкраинаArtur Drobot
1ХорватияврДоминик Котарски
61ДанияврОскар Буур
18Коста-РиказщKenan Myrie
11ШвецияпзДжордан Ларссон
29ДанияпзЙонатан Моалем
26НорвегиянпЛиам Уэст
40НорвегияHenrik Haraldsen
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
ДанияБо Свенссон
Голы
Роберт
Мадс Мадсен
0:1
4'
Игорь Краснопир
Александр Назаренко
1:1
6'
Олег Федор
Александр Андриевский
2:1
36'
Роберт
Мохамед Эльюнусси
2:2
55'
Мадс Мадсен
Андреас Корнелиус
2:3
83'
Александр Филиппов
Владислав Велетень
3:3
88'
Наказания
Дзюнносукэ Судзуки
42'
Олег Федор
60'
Уильям Клем
67'
Борель Томандзото
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Копенгаген, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Конференций 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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