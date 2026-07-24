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Динамо Киев - ПАОК 23 июля обзор матча

Дата публикации: 24-07-2026
Динамо Киев
Динамо Киев
2 : 3
ПАОК
ПАОК
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
ПАОК
Салоники, Греция
35УкраинаврРуслан Нещерет
94ПольшазщТомаш Кендзёра
40УкраиназщКристиан Беловар
32УкраиназщТарас Михавко
44УкраиназщВладислав Дубинчак
8УкраинапзАлександр Пихаленок
55'
6УкраинапзВладимир Бражко
85'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
68'
9УкраинанпНазар Волошин
55'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
39ПанаманпЭдуардо Герреро
68'
21СуринампзДжастин Лонвейк
55'
70УкраинанпБогдан Редушко
55'
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
68'
29УкраинапзВиталий Буяльский
68'
15УкраинапзВалентин Рубчинский
85'
1ЧехияврИржи Павленка
3АнглиязщДжонджо Кенни
4ГрециязщПантелис Хацидиакос
83'
5ГрециязщИоаннис Михайлидис
18СШАзщДжонатан Гомес
7ФранцияпзБатист Сантамария
20ГрецияпзХристос Зафейрис
78'
14СербияпзАндрия Живкович
83'
65ГрецияпзЯннис Константелиас
22ШвецияпзТаха Али
14'
56ГрециянпАнестис Миту
77'
11Бразилияпз Тайсон
14'
19ШвециянпАлександр Еремеев
77'
2ГвинеяпзМохамед Камара
78'
6ИспаниязщАриц Элустондо
83'
52ГрециянпДимитриос Хацидис
83'
Запасные
43УкраинаврИлья Ольховый
71УкраинаврВячеслав Суркис
66СенегалзщАлиу Тьяре
13УкраиназщМаксим Коробов
23УкраинапзНавин Малыш
87УкраинанпВладислав Герич
90УкраинаDenys Dykyi
41ГрецияврДимитриос Монастирлис
99ГрецияврАнтонис Цифцис
21ГаназщАбдул-Рахман Баба
71ГрециязщЛефтерис Лирацис
97ГрециязщДимитриос Батаулас
10ГрецияпзДимитриос Пелькас
25ГрецияпзКонстантинос Тимьянис
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
ИталияАлессио Лиши
Голы
Владимир Бражко
Эдуардо Герреро
1:0
3'
Яннис Константелиас
Андрия Живкович
1:1
13'
Христос Зафейрис
1:2
38'
Батист Сантамария
Тайсон
1:3
51'
Джастин Лонвейк
Андрей Ярмоленко
2:3
77'
Наказания
Матвей Пономаренко
46'
Пантелис Хацидиакос
57'
Яннис Константелиас
63'
Александр Еремеев
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - ПАОК, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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