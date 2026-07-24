Динамо Киев - ПАОК 23 июля обзор матча Дата публикации: 24-07-2026 Динамо Киев 2 : 3 ПАОК Составы команд Динамо К Киев, Украина ПАОК Салоники, Греция 35 вр Руслан Нещерет 94 зщ Томаш Кендзёра 40 зщ Кристиан Беловар 32 зщ Тарас Михавко 44 зщ Владислав Дубинчак 8 пз Александр Пихаленок 55' 6 пз Владимир Бражко 85' 10 пз Николай Шапаренко 68' 9 нп Назар Волошин 55' 11 нп Матвей Пономаренко 39 нп Эдуардо Герреро 68' 21 пз Джастин Лонвейк 55' 70 нп Богдан Редушко 55' 7 пз Андрей Ярмоленко 68' 29 пз Виталий Буяльский 68' 15 пз Валентин Рубчинский 85' 1 вр Иржи Павленка 3 зщ Джонджо Кенни 4 зщ Пантелис Хацидиакос 83' 5 зщ Иоаннис Михайлидис 18 зщ Джонатан Гомес 7 пз Батист Сантамария 20 пз Христос Зафейрис 78' 14 пз Андрия Живкович 83' 65 пз Яннис Константелиас 22 пз Таха Али 14' 56 нп Анестис Миту 77' 11 пз Тайсон 14' 19 нп Александр Еремеев 77' 2 пз Мохамед Камара 78' 6 зщ Ариц Элустондо 83' 52 нп Димитриос Хацидис 83' Запасные 43 вр Илья Ольховый 71 вр Вячеслав Суркис 66 зщ Алиу Тьяре 13 зщ Максим Коробов 23 пз Навин Малыш 87 нп Владислав Герич 90 Denys Dykyi 41 вр Димитриос Монастирлис 99 вр Антонис Цифцис 21 зщ Абдул-Рахман Баба 71 зщ Лефтерис Лирацис 97 зщ Димитриос Батаулас 10 пз Димитриос Пелькас 25 пз Константинос Тимьянис Главные тренеры Алессио Лиши Алессио Лиши Голы Владимир Бражко Эдуардо Герреро 1:0 3' Яннис Константелиас Андрия Живкович 1:1 13' Христос Зафейрис 1:2 38' Батист Сантамария Тайсон 1:3 51' Джастин Лонвейк Андрей Ярмоленко 2:3 77' Наказания Матвей Пономаренко 46' Пантелис Хацидиакос 57' Яннис Константелиас 63' Александр Еремеев 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - ПАОК, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.