Динамо Киев - ПАОК 23 июля обзор матча
Дата публикации: 24-07-2026
Динамо Киев
2 : 3
ПАОК
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
ПАОК
Салоники, Греция
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|8
|пз
|Александр Пихаленок
55'
|6
|пз
|Владимир Бражко
85'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
68'
|9
|нп
|Назар Волошин
55'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|39
|нп
|Эдуардо Герреро
68'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
55'
|70
|нп
|Богдан Редушко
55'
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
68'
|29
|пз
|Виталий Буяльский
68'
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
85'
|1
|вр
|Иржи Павленка
|3
|зщ
|Джонджо Кенни
|4
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
83'
|5
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
|18
|зщ
|Джонатан Гомес
|7
|пз
|Батист Сантамария
|20
|пз
|Христос Зафейрис
78'
|14
|пз
|Андрия Живкович
83'
|65
|пз
|Яннис Константелиас
|22
|пз
|Таха Али
14'
|56
|нп
|Анестис Миту
77'
|11
|пз
|Тайсон
14'
|19
|нп
|Александр Еремеев
77'
|2
|пз
|Мохамед Камара
78'
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
83'
|52
|нп
|Димитриос Хацидис
83'
Запасные
|43
|вр
|Илья Ольховый
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|13
|зщ
|Максим Коробов
|23
|пз
|Навин Малыш
|87
|нп
|Владислав Герич
|90
|Denys Dykyi
|41
|вр
|Димитриос Монастирлис
|99
|вр
|Антонис Цифцис
|21
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|71
|зщ
|Лефтерис Лирацис
|97
|зщ
|Димитриос Батаулас
|10
|пз
|Димитриос Пелькас
|25
|пз
|Константинос Тимьянис
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Алессио Лиши
Голы
Владимир Бражко
Эдуардо Герреро
1:0
3'
Яннис Константелиас
Андрия Живкович
1:1
13'
Христос Зафейрис
1:2
38'
Батист Сантамария
Тайсон
1:3
51'
Джастин Лонвейк
Андрей Ярмоленко
2:3
77'
Наказания
Матвей Пономаренко
46'
Пантелис Хацидиакос
57'
Яннис Константелиас
63'
Александр Еремеев
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - ПАОК, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.