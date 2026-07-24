Интер Майами - Чикаго Файр 23 июля обзор матча
Дата публикации: 24-07-2026
Интер Майами
3 : 2
Чикаго Файр
Составы команд
Интер Майами
Майами
Чикаго Файр
Чикаго
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|17
|зщ
|Йен Фрэй
85'
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|41
|пз
|Давид Руис
69'
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|24
|пз
|Матео Сильветти
74'
|19
|нп
|Херман Бертераме
|9
|нп
|Луис Суарес
|59
|Preston Plambeck
69'
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
74'
|32
|зщ
|Ноа Аллен
85'
|1
|вр
|Крис Брейди
|24
|зщ
|Джонатан Дин
|16
|зщ
|Джоэл Уотерман
|3
|зщ
|Джек Эллиотт
|15
|зщ
|Эндрю Гутман
89'
|7
|зщ
|Марен Хайле-Селасси
88'
|6
|пз
|Антон Шалетрош
|42
|пз
|Dje Davilla
63'
|11
|пз
|Филип Синкернагель
62'
|9
|нп
|Роберт Левандовски
63'
|19
|нп
|Жонатан Бамба
|12
|нп
|Puso Dithejane
62'
|22
|зщ
|Маурисио Пинеда
63'
|17
|пз
|Робин Лод
63'
|20
|нп
|Джейсон Шокалук
88'
|14
|зщ
|Виктор Радоевич
89'
Запасные
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|55
|Ian Urkidi
|52
|Diego Rey
|70
|Daniel Sumalla
|44
|вр
|Джош Коэн
|5
|зщ
|Самуэль Роджерс
|2
|зщ
|Леонарду Баррозу
|35
|пз
|Sergio Oregel Jr.
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Грегг Берхалтер
Голы
Рокко Риос Ново
0:1
18'
Луис Суарес
1:1
27'
Луис Суарес
Херман Бертераме
2:1
51'
Puso Dithejane
Марен Хайле-Селасси
2:2
67'
Preston Plambeck
3:2
87'
Наказания
Джек Эллиотт
64'
Серхио Регилон
90+7'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Чикаго Файр, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.