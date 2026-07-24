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Интер Майами - Чикаго Файр 23 июля обзор матча

Дата публикации: 24-07-2026
Интер Майами
Интер Майами
3 : 2
Чикаго Файр
Чикаго Файр
Составы команд
Интер Майами
Майами
Чикаго Файр
Чикаго
34АргентинаврРокко Риос Ново
4АргентиназщФакундо Мура
17ЯмайказщЙен Фрэй
85'
16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
3ИспаниязщСерхио Регилон
41ГондураспзДавид Руис
69'
42ИталияпзЯнник Брайт
8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
24АргентинапзМатео Сильветти
74'
19АргентинанпХерман Бертераме
9УругвайнпЛуис Суарес
59СШАPreston Plambeck
69'
56СШАнпДаниэль Пинтер
74'
32СШАзщНоа Аллен
85'
1СШАврКрис Брейди
24СШАзщДжонатан Дин
16КанадазщДжоэл Уотерман
3АнглиязщДжек Эллиотт
15СШАзщЭндрю Гутман
89'
7ШвейцариязщМарен Хайле-Селасси
88'
6ШвецияпзАнтон Шалетрош
42Кот-д'ИвуарпзDje Davilla
63'
11ДанияпзФилип Синкернагель
62'
9ПольшанпРоберт Левандовски
63'
19Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
12ЮАРнпPuso Dithejane
62'
22СШАзщМаурисио Пинеда
63'
17ФинляндияпзРобин Лод
63'
20СШАнпДжейсон Шокалук
88'
14СербиязщВиктор Радоевич
89'
Запасные
97КанадаврДейн Сент-Клэр
76СШАзщЭсекьель Абадья-Реда
55СШАIan Urkidi
52СШАDiego Rey
70СШАDaniel Sumalla
44СШАврДжош Коэн
5СШАзщСамуэль Роджерс
2ПортугалиязщЛеонарду Баррозу
35СШАпзSergio Oregel Jr.
Главные тренеры
АргентинаХавьер Маскерано
СШАГрегг Берхалтер
Голы
Рокко Риос Ново
0:1
18'
Луис Суарес
1:1
27'
Луис Суарес
Херман Бертераме
2:1
51'
Puso Dithejane
Марен Хайле-Селасси
2:2
67'
Preston Plambeck
3:2
87'
Наказания
Джек Эллиотт
64'
Серхио Регилон
90+7'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Майами - Чикаго Файр, который состоялся 23 июля 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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