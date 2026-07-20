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Испания - Аргентина 19 июля обзор матча

Дата публикации: 20-07-2026
Испания
Испания
1 : 0ДВ
Аргентина
Аргентина
Составы команд
Испания
Аргентина
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщПедро Порро
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
99'
24ИспаниязщМарк Кукурелья
16Испанияпз Родри
99'
8ИспанияпзФабиан Руис
62'
10ИспанияпзДани Ольмо
75'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
75'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
62'
20Испанияпз Педри
62'
7ИспаниянпФерран Торрес
62'
6ИспанияпзМикель Мерино
75'
17ИспаниянпНико Уильямс
75'
4ИспаниязщЭрик Гарсия
99'
18ИспанияпзМартин Субименди
99'
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
13АргентиназщКристиан Ромеро
70'
6АргентиназщЛисандро Мартинес
44'
3АргентиназщНиколас Тальяфико
4АргентиназщГонсало Монтьель
58'
24АргентинапзЭнцо Фернандес
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7АргентинапзРодриго Де Пауль
70'
10АргентинанпЛионель Месси
9АргентинанпХулиан Альварес
102'
15АргентинанпНиколас Гонсалес
46'
19АргентиназщНиколас Отаменди
44'
5АргентинапзЛеандро Паредес
46'
26АргентиназщНауэль Молина
58'
25АргентиназщФакундо Медина
70'
17АргентинанпДжулиано Симеоне
70'
2АргентиназщМаркос Сенеси
102'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
2ИспаниязщМарк Пубиль
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
5ИспаниязщМаркос Льоренте
9Испанияпз Гави
11ИспаниянпЙереми Пино
25ИспаниянпВиктор Муньос
26ИспаниянпБорха Иглесиас
1АргентинаврХуан Муссо
12АргентинаврХеронимо Рульи
8АргентинапзВалентин Барко
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзНиколас Пас
16АргентинанпТьяго Альмада
21АргентинанпХосе Лопес
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
АргентинаЛионель Скалони
Голы
Ферран Торрес
Нико Уильямс
1:0
106'
Наказания
Лисандро Мартинес
41'
Леандро Паредес
52'
Энцо Фернандес
82'
Кристиан Ромеро
90+2'
Энцо Фернандес
90+3'
Алексис Мак Аллистер
111'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Аргентина, который состоялся 19 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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