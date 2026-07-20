Испания - Аргентина 19 июля обзор матча
Дата публикации: 20-07-2026
Испания
1 : 0ДВ
Аргентина
Составы команд
Испания
Аргентина
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Педро Порро
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
99'
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
99'
|8
|пз
|Фабиан Руис
62'
|10
|пз
|Дани Ольмо
75'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
75'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
62'
|20
|пз
|Педри
62'
|7
|нп
|Ферран Торрес
62'
|6
|пз
|Микель Мерино
75'
|17
|нп
|Нико Уильямс
75'
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
99'
|18
|пз
|Мартин Субименди
99'
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
70'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
44'
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
58'
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
70'
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Хулиан Альварес
102'
|15
|нп
|Николас Гонсалес
46'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
44'
|5
|пз
|Леандро Паредес
46'
|26
|зщ
|Науэль Молина
58'
|25
|зщ
|Факундо Медина
70'
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
70'
|2
|зщ
|Маркос Сенеси
102'
Запасные
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|5
|зщ
|Маркос Льоренте
|9
|пз
|Гави
|11
|нп
|Йереми Пино
|25
|нп
|Виктор Муньос
|26
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|8
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Тьяго Альмада
|21
|нп
|Хосе Лопес
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Лионель Скалони
Голы
Ферран Торрес
Нико Уильямс
1:0
106'
Наказания
Лисандро Мартинес
41'
Леандро Паредес
52'
Энцо Фернандес
82'
Кристиан Ромеро
90+2'
Энцо Фернандес
90+3'
Алексис Мак Аллистер
111'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Аргентина, который состоялся 19 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, финал. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.