Испания - Аргентина 19 июля обзор матча Дата публикации: 20-07-2026 Испания 1 : 0 ДВ Аргентина Составы команд Испания Аргентина 23 вр Унай Симон 12 зщ Педро Порро 22 зщ Пау Кубарси 14 зщ Эмерик Лапорт 99' 24 зщ Марк Кукурелья 16 пз Родри 99' 8 пз Фабиан Руис 62' 10 пз Дани Ольмо 75' 19 нп Ламин Ямаль 15 нп Алекс Баэна 75' 21 нп Микель Оярсабаль 62' 20 пз Педри 62' 7 нп Ферран Торрес 62' 6 пз Микель Мерино 75' 17 нп Нико Уильямс 75' 4 зщ Эрик Гарсия 99' 18 пз Мартин Субименди 99' 23 вр Эмилиано Мартинес 13 зщ Кристиан Ромеро 70' 6 зщ Лисандро Мартинес 44' 3 зщ Николас Тальяфико 4 зщ Гонсало Монтьель 58' 24 пз Энцо Фернандес 20 пз Алексис Мак Аллистер 7 пз Родриго Де Пауль 70' 10 нп Лионель Месси 9 нп Хулиан Альварес 102' 15 нп Николас Гонсалес 46' 19 зщ Николас Отаменди 44' 5 пз Леандро Паредес 46' 26 зщ Науэль Молина 58' 25 зщ Факундо Медина 70' 17 нп Джулиано Симеоне 70' 2 зщ Маркос Сенеси 102' Запасные 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 2 зщ Марк Пубиль 3 зщ Алехандро Гримальдо 5 зщ Маркос Льоренте 9 пз Гави 11 нп Йереми Пино 25 нп Виктор Муньос 26 нп Борха Иглесиас 1 вр Хуан Муссо 12 вр Херонимо Рульи 8 пз Валентин Барко 11 пз Джовани Ло Чельсо 14 пз Эксекиэль Паласиос 18 пз Николас Пас 16 нп Тьяго Альмада 21 нп Хосе Лопес 22 нп Лаутаро Мартинес Главные тренеры Луис де ла Фуэнте Лионель Скалони Голы Ферран Торрес Нико Уильямс 1:0 106' Наказания Лисандро Мартинес 41' Леандро Паредес 52' Энцо Фернандес 82' Кристиан Ромеро 90+2' Энцо Фернандес 90+3' Алексис Мак Аллистер 111'

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