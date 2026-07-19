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Франция - Англия 19 июля обзор матча

Дата публикации: 19-07-2026
Франция
Франция
4 : 6
Англия
Англия
Составы команд
Франция
Англия
16 Франция вр Мик Меньян
2 Франция зщ Мало Гюсто
90+1'
15 Франция зщ Ибраима Конате
46'
26 Франция зщ Максанс Лакруа
19 Франция зщ Тео Эрнандес
46'
24 Франция пз Райан Шерки
46'
20 Франция пз Дезире Дуэ
46'
18 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
14 Франция пз Адриен Рабьо
10 Франция нп Килиан Мбаппе
11 Франция нп Майкл Олисе
3 Франция зщ Люка Динь
46'
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
46'
7 Франция нп Усман Дембеле
46'
12 Франция нп Брэдли Баркола
46'
5 Франция зщ Жюль Кунде
90+1'
13 Англия вр Дин Хендерсон
26 Англия зщ Джарелл Куанса
83'
2 Англия зщ Эзри Конса
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
90+2'
25 Англия зщ Джед-Хотеп Спенс
17 Англия пз Морган Роджерс
4 Англия пз Деклан Райс
21 Англия пз Эберечи Эзе
79'
11 Англия нп Маркус Рашфорд
46'
7 Англия нп Букайо Сака
22 Англия нп Айван Тони
79'
19 Англия нп Олли Уоткинс
46'
8 Англия пз Эллиот Андерсон
79'
10 Англия пз Джуд Беллингем
79'
24 Англия зщ Рис Джеймс
83'
12 Англия зщ Трево Чалоба
90+2'
Запасные
1 Франция вр Брис Самба
23 Франция вр Робен Риссер
17 Франция зщ Вильям Салиба
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
6 Франция пз Ману Коне
8 Франция пз Орельен Тчуамени
13 Франция пз Н'Голо Канте
25 Франция пз Магнес Аклиуш
9 Франция нп Маркус Тюрам
22 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Англия вр Джеймс Траффорд
3 Англия зщ Нико О'Райли
5 Англия зщ Джон Стоунз
15 Англия зщ Даниэль Бёрн
14 Англия пз Джордан Хендерсон
9 Англия нп Гарри Кейн
18 Англия нп Энтони Гордон
20 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Германия Томас Тухель
Голы
Деклан Райс
0:1
3'
Эзри Конса
Деклан Райс
0:2
18'
Букайо Сака
Маркус Рашфорд
0:3
37'
Букайо Сака
Эберечи Эзе
0:4
45+1'
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
1:4
48'
Брэдли Баркола
Килиан Мбаппе
2:4
54'
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
3:4
66'
Букайо Сака
3:5
87'
Усман Дембеле
Деотшанкюль Юпамекано
4:5
90+6'
Джуд Беллингем
4:6
90+8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Англия, который состоялся 19 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, матч за 3-е место. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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