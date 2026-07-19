Франция - Англия 19 июля обзор матча Дата публикации: 19-07-2026 Франция 4 : 6 Англия Составы команд Франция Англия 16 вр Мик Меньян 2 зщ Мало Гюсто 90+1' 15 зщ Ибраима Конате 46' 26 зщ Максанс Лакруа 19 зщ Тео Эрнандес 46' 24 пз Райан Шерки 46' 20 пз Дезире Дуэ 46' 18 пз Уоррен Заир-Эмери 14 пз Адриен Рабьо 10 нп Килиан Мбаппе 11 нп Майкл Олисе 3 зщ Люка Динь 46' 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 46' 7 нп Усман Дембеле 46' 12 нп Брэдли Баркола 46' 5 зщ Жюль Кунде 90+1' 13 вр Дин Хендерсон 26 зщ Джарелл Куанса 83' 2 зщ Эзри Конса 6 зщ Марк-Израэль Гехи 90+2' 25 зщ Джед-Хотеп Спенс 17 пз Морган Роджерс 4 пз Деклан Райс 21 пз Эберечи Эзе 79' 11 нп Маркус Рашфорд 46' 7 нп Букайо Сака 22 нп Айван Тони 79' 19 нп Олли Уоткинс 46' 8 пз Эллиот Андерсон 79' 10 пз Джуд Беллингем 79' 24 зщ Рис Джеймс 83' 12 зщ Трево Чалоба 90+2' Запасные 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 17 зщ Вильям Салиба 21 зщ Лукас Эрнандес 6 пз Ману Коне 8 пз Орельен Тчуамени 13 пз Н'Голо Канте 25 пз Магнес Аклиуш 9 нп Маркус Тюрам 22 нп Жан-Филипп Матета 1 вр Джордан Пикфорд 23 вр Джеймс Траффорд 3 зщ Нико О'Райли 5 зщ Джон Стоунз 15 зщ Даниэль Бёрн 14 пз Джордан Хендерсон 9 нп Гарри Кейн 18 нп Энтони Гордон 20 нп Чуквунонсо Мадуэке Главные тренеры Дидье Дешам Томас Тухель Голы Деклан Райс 0:1 3' Эзри Конса Деклан Райс 0:2 18' Букайо Сака Маркус Рашфорд 0:3 37' Букайо Сака Эберечи Эзе 0:4 45+1' Килиан Мбаппе Майкл Олисе 1:4 48' Брэдли Баркола Килиан Мбаппе 2:4 54' Килиан Мбаппе Майкл Олисе 3:4 66' Букайо Сака 3:5 87' Усман Дембеле Деотшанкюль Юпамекано 4:5 90+6' Джуд Беллингем 4:6 90+8'

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