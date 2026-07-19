Франция - Англия 19 июля обзор матча
Дата публикации: 19-07-2026
Франция
4 : 6
Англия
Составы команд
Франция
Англия
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Мало Гюсто
|
90+1'
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|
46'
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|
46'
|24
|пз
|Райан Шерки
|
46'
|20
|пз
|Дезире Дуэ
|
46'
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Майкл Олисе
|3
|зщ
|Люка Динь
|
46'
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|
46'
|7
|нп
|Усман Дембеле
|
46'
|12
|нп
|Брэдли Баркола
|
46'
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|
90+1'
|13
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Джарелл Куанса
|
83'
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|
90+2'
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|17
|пз
|Морган Роджерс
|4
|пз
|Деклан Райс
|21
|пз
|Эберечи Эзе
|
79'
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|
46'
|7
|нп
|Букайо Сака
|22
|нп
|Айван Тони
|
79'
|19
|нп
|Олли Уоткинс
|
46'
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|
79'
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|
79'
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|
83'
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|6
|пз
|Ману Коне
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|вр
|Джеймс Траффорд
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|9
|нп
|Гарри Кейн
|18
|нп
|Энтони Гордон
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Томас Тухель
Голы
Деклан Райс
0:1
3'
Эзри Конса
Деклан Райс
0:2
18'
Букайо Сака
Маркус Рашфорд
0:3
37'
Букайо Сака
Эберечи Эзе
0:4
45+1'
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
1:4
48'
Брэдли Баркола
Килиан Мбаппе
2:4
54'
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
3:4
66'
Букайо Сака
3:5
87'
Усман Дембеле
Деотшанкюль Юпамекано
4:5
90+6'
Джуд Беллингем
4:6
90+8'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Англия, который состоялся 19 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, матч за 3-е место. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.