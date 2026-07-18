Зенит - Спартак 18 июля обзор матча Дата публикации: 18-07-2026 Зенит 1 : 1 4 : 2 Спартак М Составы команд Зенит Санкт-Петербург Спартак М Москва 16 вр Денис Адамов 31 зщ Густаво Мантуан 88' 78 зщ Игорь Дивеев 33 зщ Нино 59' 66 зщ Роман Вега 6 зщ Ванья Дркушич 46' 5 пз Вильмар Барриос 59' 8 пз Вендел 20 нп Педро 10 нп Максим Глушенков 75' 7 нп Александр Соболев 14 пз Джон Джон 46' 25 зщ Кевин Андраде 59' 9 нп Фелипе Аугусто 59' 17 нп Андрей Мостовой 75' 82 зщ Сергей Волков 88' 98 вр Александр Максименко 6 зщ Срджан Бабич 74' 68 зщ Руслан Литвинов 3 зщ Кристофер Ву 83 пз Жедсон Фернандеш 81' 18 пз Наиль Умяров 5 пз Эсекьель Барко 81' 35 пз Кристофер Мартинс 74' 47 пз Роман Зобнин 10 нп Маркиньос 83' 7 нп Пабло Солари 97 зщ Даниил Денисов 74' 4 зщ Александер Джику 74' 25 пз Данил Пруцев 81' 9 нп Манфред Угальде 81' 27 нп Игорь Дмитриев 83' Запасные 1 вр Евгений Латышонок 57 вр Богдан Москвичёв 15 зщ Вячеслав Караваев 28 зщ Нуралы Алип 4 зщ Юрий Горшков 21 пз Александр Ерохин 61 пз Даниил Кондаков 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 82 зщ Даниил Хлусевич 33 зщ Виктор Парада 17 пз Владислав Саусь 11 нп Ливай Гарсия 24 нп Никита Массалыга Главные тренеры Сергей Богданович Семак Хуан Карлос Карседо Голы Кристофер Мартинс 0:1 25' Александр Соболев 1:1 90+8' Послематчевые пенальти Игорь Дивеев 1:0 Пабло Солари 1:1 Фелипе Аугусто 2:1 Наиль Умяров 2:1 Андрей Мостовой 2:1 Игорь Дмитриев 2:1 Джон Джон 3:1 Кристофер Ву 3:2 Александр Соболев 4:2 Наказания Жедсон Фернандеш 38' Нино 53' Педро 58' Денис Адамов 90+4'

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