Зенит - Спартак 18 июля обзор матча
Дата публикации: 18-07-2026
Зенит
1 : 14 : 2
Спартак М
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
|16
|вр
|Денис Адамов
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
88'
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|33
|зщ
|Нино
59'
|66
|зщ
|Роман Вега
|6
|зщ
|Ванья Дркушич
46'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
59'
|8
|пз
|Вендел
|20
|нп
|Педро
|10
|нп
|Максим Глушенков
75'
|7
|нп
|Александр Соболев
|14
|пз
|Джон Джон
46'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
59'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
59'
|17
|нп
|Андрей Мостовой
75'
|82
|зщ
|Сергей Волков
88'
|98
|вр
|Александр Максименко
|6
|зщ
|Срджан Бабич
74'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
81'
|18
|пз
|Наиль Умяров
|5
|пз
|Эсекьель Барко
81'
|35
|пз
|Кристофер Мартинс
74'
|47
|пз
|Роман Зобнин
|10
|нп
|Маркиньос
83'
|7
|нп
|Пабло Солари
|97
|зщ
|Даниил Денисов
74'
|4
|зщ
|Александер Джику
74'
|25
|пз
|Данил Пруцев
81'
|9
|нп
|Манфред Угальде
81'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
83'
Запасные
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|21
|пз
|Александр Ерохин
|61
|пз
|Даниил Кондаков
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|82
|зщ
|Даниил Хлусевич
|33
|зщ
|Виктор Парада
|17
|пз
|Владислав Саусь
|11
|нп
|Ливай Гарсия
|24
|нп
|Никита Массалыга
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Кристофер Мартинс
0:1
25'
Александр Соболев
1:1
90+8'
Послематчевые пенальти
Игорь Дивеев
1:0
Пабло Солари
1:1
Фелипе Аугусто
2:1
Наиль Умяров
2:1
Андрей Мостовой
2:1
Игорь Дмитриев
2:1
Джон Джон
3:1
Кристофер Ву
3:2
Александр Соболев
4:2
Наказания
Жедсон Фернандеш
38'
Нино
53'
Педро
58'
Денис Адамов
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Спартак Москва, который состоялся 18 июля 2026 года, в рамках турнира: Суперкубок России 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.