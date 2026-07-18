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Зенит - Спартак 18 июля обзор матча

Дата публикации: 18-07-2026
Зенит
Зенит
1 : 14 : 2
Спартак М
Спартак М
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
16РоссияврДенис Адамов
31БразилиязщГуставо Мантуан
88'
78РоссиязщИгорь Дивеев
33Бразилиязщ Нино
59'
66АргентиназщРоман Вега
6СловениязщВанья Дркушич
46'
5КолумбияпзВильмар Барриос
59'
8Бразилияпз Вендел
20Бразилиянп Педро
10РоссиянпМаксим Глушенков
75'
7РоссиянпАлександр Соболев
14БразилияпзДжон Джон
46'
25КолумбиязщКевин Андраде
59'
9БразилиянпФелипе Аугусто
59'
17РоссиянпАндрей Мостовой
75'
82РоссиязщСергей Волков
88'
98РоссияврАлександр Максименко
6СербиязщСрджан Бабич
74'
68РоссиязщРуслан Литвинов
3КамерунзщКристофер Ву
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
81'
18РоссияпзНаиль Умяров
5АргентинапзЭсекьель Барко
81'
35ЛюксембургпзКристофер Мартинс
74'
47РоссияпзРоман Зобнин
10Бразилиянп Маркиньос
83'
7АргентинанпПабло Солари
97РоссиязщДаниил Денисов
74'
4ГаназщАлександер Джику
74'
25РоссияпзДанил Пруцев
81'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
81'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
83'
Запасные
1РоссияврЕвгений Латышонок
57РоссияврБогдан Москвичёв
15РоссиязщВячеслав Караваев
28КазахстанзщНуралы Алип
4РоссиязщЮрий Горшков
21РоссияпзАлександр Ерохин
61РоссияпзДаниил Кондаков
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
82РоссиязщДаниил Хлусевич
33ИспаниязщВиктор Парада
17РоссияпзВладислав Саусь
11Тринидад и ТобагонпЛивай Гарсия
24РоссиянпНикита Массалыга
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Кристофер Мартинс
0:1
25'
Александр Соболев
1:1
90+8'
Послематчевые пенальти
Игорь Дивеев
1:0
Пабло Солари
1:1
Фелипе Аугусто
2:1
Наиль Умяров
2:1
Андрей Мостовой
2:1
Игорь Дмитриев
2:1
Джон Джон
3:1
Кристофер Ву
3:2
Александр Соболев
4:2
Наказания
Жедсон Фернандеш
38'
Нино
53'
Педро
58'
Денис Адамов
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Спартак Москва, который состоялся 18 июля 2026 года, в рамках турнира: Суперкубок России 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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