Хоффенхайм - Шальке-04 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Ноября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шальке-04
Гельзенкирхен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|28
|зщ
|Коки Матида
|39
|зщ
|Матс Ротс
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Natnael Abraha
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|22
|пз
|Александер Прасс
|14
|нп
|Адам Дагим
|11
|нп
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
|13
|пз
|Сатоси Танака
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|21
|пз
|Деян Любичич
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|19
|нп
|Кенан Караман
|10
|нп
|Эдин Джеко
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Мирон Муслич
История личных встреч
|09.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|5 : 1
|14.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 5
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|9
|Гамбург
|9
|12
|10
|Майнц
|9
|10
|11
|Падерборн 07
|9
|10
|12
|Аугсбург
|9
|9
|13
|Штутгарт
|8
|9
|14
|Хоффенхайм
|8
|9
|15
|Кёльн
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
Кто победит?
0 голосов болельщиков