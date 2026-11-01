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Хоффенхайм - Шальке-04 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Ноября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Хоффенхайм
Шальке-04

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шальке-04
Гельзенкирхен
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
28ЯпониязщКоки Матида
39НидерландызщМатс Ротс
18НидерландыпзВаутер Бюргер
29ГерманияпзNatnael Abraha
7КосовопзЛеон Авдуллаху
22АвстрияпзАлександер Прасс
14ДаниянпАдам Дагим
11КосовонпФисник Аслани
19ГерманиянпТим Лемперле
1ГерманияврЛорис Кариус
5ГерманиязщТимо Беккер
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4ТурциязщХасан Куручай
8ГерманиязщРобин Госенс
13ЯпонияпзСатоси Танака
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
21АвстрияпзДеян Любичич
24АлжирнпАдиль Аушиш
19ТурциянпКенан Караман
10Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
АвстрияМирон Муслич
История личных встреч
09.04.2023Германия — Бундеслига27-й турХоффенхайм2 : 0Шальке-04
18.10.2022Кубок Германии1/16 финалаХоффенхайм5 : 1Шальке-04
14.10.2022Германия — Бундеслига10-й турШальке-040 : 3Хоффенхайм
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм4 : 2Шальке-04
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турШальке-044 : 0Хоффенхайм
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турШальке-041 : 1Хоффенхайм
20.10.2019Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм2 : 0Шальке-04
20.04.2019Германия - Бундеслига30-й турШальке-042 : 5Хоффенхайм
01.12.2018Германия - Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 1Шальке-04
17.02.2018Германия - Бундеслига23-й турШальке-042 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария921
2
Лига чемпионов
Боруссия Д921
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг918
4
Лига чемпионов
Фрайбург816
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг913
8 Айнтрахт Ф912
9 Гамбург912
10 Майнц910
11 Падерборн 07910
12 Аугсбург99
13 Штутгарт89
14 Хоффенхайм89
15 Кёльн89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М94
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хоффенхайм
0%
Ничья
0%
Шальке-04
0%

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