Монца - Аталанта 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Монца 0 : 1 Аталанта События матча Монца - Аталанта -5' Ivan Jurić -5' Ivan Jurić Прямое удаление 14' Эдди Куадио 48' Леонардо Коломбо 49' ⚽ Никола Крстович (0 - 1) 60' ⇄ Андреа Карбони / Эдди Куадио 61' ⇄ Эксекиэль Себальос / Джей Робинсон 72' ⇄ Дани Мота / Эбенезер Акинсанмиро 72' ⇄ Адам Бакуне / Идрисса Туре 75' ⇄ Джон Роу / Элиф Элмас 80' ⇄ Релья Обрич / Сеад Колашинац 80' ⇄ Андреа Колпани / Матис Мут 83' ⇄ Франк Кессье / Никола Крстович 85' Эдерсон 90+2' Шарль Де Кетеларе 90+2' Андреа Карбони 90+3' Андреа Колпани Составы команд Монца Монца Аталанта Бергамо 1 вр Ноэль Тёрнквист 60 зщ Эдди Куадио 60' 2 зщ Саба Гогличидзе 3 зщ Лоренсо Луккези 7 пз Рикарду Мангаш 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 73' 27 пз Идрисса Туре 73' 21 пз Леонардо Коломбо 80 пз Mathis Mout 80' 9 нп Гуштаву Варела 46 нп Джей Робинсон 61' 44 зщ Андреа Карбони 60' 22 нп Эсекьель Себальос 61' 24 пз Adam Bakoune 73' 47 нп Дани Мота 73' 28 пз Андреа Кольпани 80' 29 вр Марко Карнезекки 42 зщ Джорджио Скальвини 77 зщ Давиде Дзаппакоста 23 зщ Сеад Колашинац 80' 8 пз Марио Пашалич 13 пз Эдерсон 17 пз Шарль Де Кетеларе 47 пз Лоренцо Бернаскони 90 нп Никола Крстович 83' 59 нп Никола Залевски 99 нп Элиф Элмас 75' 11 пз Джонатан Роу 75' 40 зщ Реля Обрич 80' 19 пз Франк Кессье 83' Запасные 20 вр Демба Тиам 4 зщ Ян Зюлковски 6 зщ Валентин Антов 8 пз Манга Фоэ Ондоа 32 пз Маттео Пессина 11 пз Омари Форсон 26 пз Патрик Чиурриа 10 пз Патрик Кутроне 16 нп Сириль Нгонж 43 Aljaz Strajnar 57 вр Марко Спортьелло 53 зщ Маттео Плайя 41 пз Джависон Иделе 10 пз Лазар Самарджич 9 нп Джанлука Скамакка 7 нп Камал Сулемана 51 Mattia Sonzogni Главные тренеры Иван Юрич Маурицио Сарри Голы Никола Крстович 0:1 49' Наказания Эдди Куадио 14' Леонардо Коломбо 48' Эдерсон 85' Андреа Карбони 90+2' Шарль Де Кетеларе 90+2' Андреа Кольпани 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Аталанта, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Кристал Пэлас - Ливерпуль 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Сандерленд - Челси 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Брайтон - Брентфорд 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Ипсвич Таун - Борнмут 8 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...