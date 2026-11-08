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Монца - Аталанта 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Монца
Монца
0 : 1
Аталанта
Аталанта
События матча Монца - Аталанта
-5'
Ivan Jurić
-5'
Ivan JurićПрямое удаление
14'
Эдди Куадио
48'
Леонардо Коломбо
49'
Никола Крстович (0 - 1)
60'
Андреа Карбони / Эдди Куадио
61'
Эксекиэль Себальос / Джей Робинсон
72'
Дани Мота / Эбенезер Акинсанмиро
72'
Адам Бакуне / Идрисса Туре
75'
Джон Роу / Элиф Элмас
80'
Релья Обрич / Сеад Колашинац
80'
Андреа Колпани / Матис Мут
83'
Франк Кессье / Никола Крстович
85'
Эдерсон
90+2'
Шарль Де Кетеларе
90+2'
Андреа Карбони
90+3'
Андреа Колпани
Составы команд
Монца
Монца
Аталанта
Бергамо
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
60ИталиязщЭдди Куадио
60'
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ИталиязщЛоренсо Луккези
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
73'
27ГерманияпзИдрисса Туре
73'
21ИталияпзЛеонардо Коломбо
80ИталияпзMathis Mout
80'
9ПортугалиянпГуштаву Варела
46АнглиянпДжей Робинсон
61'
44ИталиязщАндреа Карбони
60'
22АргентинанпЭсекьель Себальос
61'
24ИталияпзAdam Bakoune
73'
47ПортугалиянпДани Мота
73'
28ИталияпзАндреа Кольпани
80'
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
80'
8ХорватияпзМарио Пашалич
13Бразилияпз Эдерсон
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
90ЧерногориянпНикола Крстович
83'
59ПольшанпНикола Залевски
99Северная МакедониянпЭлиф Элмас
75'
11АнглияпзДжонатан Роу
75'
40СловениязщРеля Обрич
80'
19Кот-д&#039;ИвуарпзФранк Кессье
83'
Запасные
20СенегалврДемба Тиам
4ПольшазщЯн Зюлковски
6БолгариязщВалентин Антов
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
32ИталияпзМаттео Пессина
11АнглияпзОмари Форсон
26ИталияпзПатрик Чиурриа
10ИталияпзПатрик Кутроне
16БельгиянпСириль Нгонж
43СловенияAljaz Strajnar
57ИталияврМарко Спортьелло
53ИталиязщМаттео Плайя
41ИталияпзДжависон Иделе
10СербияпзЛазар Самарджич
9ИталиянпДжанлука Скамакка
7ГананпКамал Сулемана
51ИталияMattia Sonzogni
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияМаурицио Сарри
Голы
Никола Крстович
0:1
49'
Наказания
Эдди Куадио
14'
Леонардо Коломбо
48'
Эдерсон
85'
Андреа Карбони
90+2'
Шарль Де Кетеларе
90+2'
Андреа Кольпани
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Аталанта, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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