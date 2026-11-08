Монца - Аталанта 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Монца
0 : 1
Аталанта
События матча Монца - Аталанта
-5'
Ivan Jurić
-5'
Ivan JurićПрямое удаление
14'
Эдди Куадио
48'
Леонардо Коломбо
49'
⚽
Никола Крстович (0 - 1)
60'
⇄
Андреа Карбони / Эдди Куадио
61'
⇄
Эксекиэль Себальос / Джей Робинсон
72'
⇄
Дани Мота / Эбенезер Акинсанмиро
72'
⇄
Адам Бакуне / Идрисса Туре
75'
⇄
Джон Роу / Элиф Элмас
80'
⇄
Релья Обрич / Сеад Колашинац
80'
⇄
Андреа Колпани / Матис Мут
83'
⇄
Франк Кессье / Никола Крстович
85'
Эдерсон
90+2'
Шарль Де Кетеларе
90+2'
Андреа Карбони
90+3'
Андреа Колпани
Составы команд
Монца
Монца
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
60'
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
73'
|27
|пз
|Идрисса Туре
73'
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|80
|пз
|Mathis Mout
80'
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|46
|нп
|Джей Робинсон
61'
|44
|зщ
|Андреа Карбони
60'
|22
|нп
|Эсекьель Себальос
61'
|24
|пз
|Adam Bakoune
73'
|47
|нп
|Дани Мота
73'
|28
|пз
|Андреа Кольпани
80'
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
80'
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|90
|нп
|Никола Крстович
83'
|59
|нп
|Никола Залевски
|99
|нп
|Элиф Элмас
75'
|11
|пз
|Джонатан Роу
75'
|40
|зщ
|Реля Обрич
80'
|19
|пз
|Франк Кессье
83'
Запасные
|20
|вр
|Демба Тиам
|4
|зщ
|Ян Зюлковски
|6
|зщ
|Валентин Антов
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|32
|пз
|Маттео Пессина
|11
|пз
|Омари Форсон
|26
|пз
|Патрик Чиурриа
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|16
|нп
|Сириль Нгонж
|43
|Aljaz Strajnar
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|53
|зщ
|Маттео Плайя
|41
|пз
|Джависон Иделе
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|7
|нп
|Камал Сулемана
|51
|Mattia Sonzogni
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Маурицио Сарри
Голы
Никола Крстович
0:1
49'
Наказания
Эдди Куадио
14'
Леонардо Коломбо
48'
Эдерсон
85'
Андреа Карбони
90+2'
Шарль Де Кетеларе
90+2'
Андреа Кольпани
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Аталанта, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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