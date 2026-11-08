Дженоа - Милан 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Дженоа
1 : 2
Милан
События матча Дженоа - Милан
13'
⚽
Альфаджо Сиссе (0 - 1)
19'
⚽
Кристиан Пулишич (0 - 2)
28'
Санхун Диавара
50'
Алессандро Маркандалли
50'
Адриен Рабьо
61'
⇄
Омари Хатчинсон / Альфаджо Сиссе
62'
⇄
Филиппо Терраччано / Санхун Диавара
62'
⇄
Томмазо Бальданци / Жуниор Мессиас
62'
⇄
Стефан Эль-Шаарави / Алессандро Маркандалли
74'
⇄
Лоренцо Коломбо / Витинья
76'
Кристиан Пулишич
79'
⇄
Ардон Яшари / Кристиан Пулишич
84'
⇄
Джибриль Соу / Хамед Жуниор Траоре
84'
⇄
Франц-Итан Мейхтри / Сэмюэль Виафе
87'
Марио Хила
87'
⇄
Первис Эступиньян / Юнус Муса
88'
⚽
Микаэль Эллертссон (1 - 2)
90+4'
Кингсли Эхизибу
Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
62'
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
84'
|71
|пз
|Самуэль Виафе
84'
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
62'
|9
|нп
|Витор Оливейра
74'
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
62'
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
62'
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
74'
|11
|пз
|Франц-Этан Майхтри
84'
|97
|пз
|Джибриль Соу
84'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Санхун Диавара
62'
|34
|зщ
|Марио Хила
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|80
|пз
|Юнус Муса
87'
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
61'
|22
|нп
|Диегу Морейра
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
79'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
61'
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
62'
|30
|пз
|Ардон Яшари
79'
|2
|пз
|Первис Эступиньян
87'
Запасные
|99
|вр
|Франц Штольц
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|2
|зщ
|Марио Митай
|16
|зщ
|Коди Драмех
|31
|зщ
|Давид Пучка
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|4
|пз
|Аморим
|17
|пз
|Элиас Хавель
|20
|пз
|Стефано Сабелли
|76
|пз
|Лоренцо Вентурино
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|35
|зщ
|Валерий Владимиров
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|73
|нп
|Франческо Камарда
|41
|Leo Paul Bouyer
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Рубен Аморим
Голы
Альфаджо Сиссе
Адриен Рабьо
0:1
13'
Кристиан Пулишич
Гонсалу Рамуш
0:2
19'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
Томмазо Бальданци
1:2
88'
Наказания
Санхун Диавара
29'
Алессандро Маркандалли
51'
Адриен Рабьо
51'
Кристиан Пулишич
77'
Марио Хила
87'
Кингсли Эхизибуэ
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Милан, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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