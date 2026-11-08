Дженоа - Милан 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Дженоа 1 : 2 Милан События матча Дженоа - Милан 13' ⚽ Альфаджо Сиссе (0 - 1) 19' ⚽ Кристиан Пулишич (0 - 2) 28' Санхун Диавара 50' Алессандро Маркандалли 50' Адриен Рабьо 61' ⇄ Омари Хатчинсон / Альфаджо Сиссе 62' ⇄ Филиппо Терраччано / Санхун Диавара 62' ⇄ Томмазо Бальданци / Жуниор Мессиас 62' ⇄ Стефан Эль-Шаарави / Алессандро Маркандалли 74' ⇄ Лоренцо Коломбо / Витинья 76' Кристиан Пулишич 79' ⇄ Ардон Яшари / Кристиан Пулишич 84' ⇄ Джибриль Соу / Хамед Жуниор Траоре 84' ⇄ Франц-Итан Мейхтри / Сэмюэль Виафе 87' Марио Хила 87' ⇄ Первис Эступиньян / Юнус Муса 88' ⚽ Микаэль Эллертссон (1 - 2) 90+4' Кингсли Эхизибу Составы команд Дженоа Генуя Милан Милан 1 вр Юстин Бейло 27 зщ Алессандро Маркандалли 62' 22 зщ Хоан Васкес 5 зщ Лео Эстигор 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 18 пз Милутин Осмаич 25 пз Хамед Жуниор Траоре 84' 71 пз Самуэль Виафе 84' 10 нп Жуниор Мессьяс 62' 9 нп Витор Оливейра 74' 8 пз Томмазо Бальданци 62' 92 нп Стефан Эль-Шаарави 62' 29 нп Лоренцо Коломбо 74' 11 пз Франц-Этан Майхтри 84' 97 пз Джибриль Соу 84' 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 13 зщ Санхун Диавара 62' 34 зщ Марио Хила 14 пз Лука Модрич 12 пз Адриен Рабьо 80 пз Юнус Муса 87' 70 пз Альфаджо Сиссе 61' 22 нп Диегу Морейра 11 нп Кристиан Пулишич 79' 9 нп Гонсалу Рамуш 20 нп Омари Хатчинсон 61' 42 пз Филиппо Терраччано 62' 30 пз Ардон Яшари 79' 2 пз Первис Эступиньян 87' Запасные 99 вр Франц Штольц 39 вр Даниэле Соммарива 2 зщ Марио Митай 16 зщ Коди Драмех 31 зщ Давид Пучка 34 зщ Себастьян Отоа 4 пз Аморим 17 пз Элиас Хавель 20 пз Стефано Сабелли 76 пз Лоренцо Вентурино 96 вр Лоренцо Торриани 33 зщ Давиде Бартезаги 35 зщ Валерий Владимиров 28 пз Кристиан Комотто 73 нп Франческо Камарда 41 Leo Paul Bouyer Главные тренеры Даниэле Де Росси Рубен Аморим Голы Альфаджо Сиссе Адриен Рабьо 0:1 13' Кристиан Пулишич Гонсалу Рамуш 0:2 19' Микаэль-Эгиль Эллертссон Томмазо Бальданци 1:2 88' Наказания Санхун Диавара 29' Алессандро Маркандалли 51' Адриен Рабьо 51' Кристиан Пулишич 77' Марио Хила 87' Кингсли Эхизибуэ 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Милан, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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