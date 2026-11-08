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Дженоа - Милан 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Дженоа
Дженоа
1 : 2
Милан
Милан
События матча Дженоа - Милан
13'
Альфаджо Сиссе (0 - 1)
19'
Кристиан Пулишич (0 - 2)
28'
Санхун Диавара
50'
Алессандро Маркандалли
50'
Адриен Рабьо
61'
Омари Хатчинсон / Альфаджо Сиссе
62'
Филиппо Терраччано / Санхун Диавара
62'
Томмазо Бальданци / Жуниор Мессиас
62'
Стефан Эль-Шаарави / Алессандро Маркандалли
74'
Лоренцо Коломбо / Витинья
76'
Кристиан Пулишич
79'
Ардон Яшари / Кристиан Пулишич
84'
Джибриль Соу / Хамед Жуниор Траоре
84'
Франц-Итан Мейхтри / Сэмюэль Виафе
87'
Марио Хила
87'
Первис Эступиньян / Юнус Муса
88'
Микаэль Эллертссон (1 - 2)
90+4'
Кингсли Эхизибу
Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
62'
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
84'
71ИталияпзСамуэль Виафе
84'
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
62'
9ПортугалиянпВитор Оливейра
74'
8ИталияпзТоммазо Бальданци
62'
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
62'
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
74'
11ШвейцарияпзФранц-Этан Майхтри
84'
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
84'
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
13ФранциязщСанхун Диавара
62'
34ИспаниязщМарио Хила
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
80СШАпзЮнус Муса
87'
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
61'
22БельгиянпДиегу Морейра
11СШАнпКристиан Пулишич
79'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
20АнглиянпОмари Хатчинсон
61'
42ИталияпзФилиппо Терраччано
62'
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
79'
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
87'
Запасные
99АвстрияврФранц Штольц
39ИталияврДаниэле Соммарива
2АлбаниязщМарио Митай
16АнглиязщКоди Драмех
31АвстриязщДавид Пучка
34ДаниязщСебастьян Отоа
4Бразилияпз Аморим
17АвстрияпзЭлиас Хавель
20ИталияпзСтефано Сабелли
76ИталияпзЛоренцо Вентурино
96ИталияврЛоренцо Торриани
33ИталиязщДавиде Бартезаги
35БолгариязщВалерий Владимиров
28ИталияпзКристиан Комотто
73ИталиянпФранческо Камарда
41ФранцияLeo Paul Bouyer
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ПортугалияРубен Аморим
Голы
Альфаджо Сиссе
Адриен Рабьо
0:1
13'
Кристиан Пулишич
Гонсалу Рамуш
0:2
19'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
Томмазо Бальданци
1:2
88'
Наказания
Санхун Диавара
29'
Алессандро Маркандалли
51'
Адриен Рабьо
51'
Кристиан Пулишич
77'
Марио Хила
87'
Кингсли Эхизибуэ
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дженоа - Милан, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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