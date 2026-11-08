Кёльн - Байер 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Кёльн 1 : 2 Байер События матча Кёльн - Байер 04 7' ⚽ Алеиш Гарсия (0 - 1) 34' Факундо Медина 40' Том Краус 46' Майки Мур 52' Линтон Майна 52' Афонсу Морейра 53' Эдмон Тапсоба 57' Джоэль Шмид 70' Борна Соса 74' ⇄ Исак Бергманн Йоханнессон / Том Краус 75' ⇄ Малек Эль-Мала / Мариус Бюльтер 75' ⇄ Рейган Хески / Линтон Майна 76' ⇄ Йонас Хофманн / Малик Тиллман 84' ⇄ Лука Вальдшмидт / Майки Мур 84' ⇄ Алессио Кастро-Монтес / Себастьян Себулонсен 85' ⚽ Патрик Шик (0 - 2) 88' ⇄ Лоик Баде / Факундо Медина 88' ⇄ Роберт Андрих / Ибрагим Маза 90+2' ⚽ Саид Эль-Мала (1 - 2) 90+5' Алеиш Гарсия 90+5' Джамай Симпсон-Пьюси 90+6' Йонас Хофманн Составы команд Кёльн Кёльн Байер Леверкузен 1 вр Марвин Швебе 2 зщ Жоэль Шмид 22 зщ Джамай Симпсон-Пьюзи 28 пз Себастиан Себулонсен 84' 37 пз Линтон Майна 75' 23 пз Пол Окон-Энгстлер 3 пз Борна Соса 5 пз Том Краус 74' 30 пз Мариус Бюльтер 75' 10 пз Саид Эль-Мала 47 нп Майки Мур 84' 8 пз Исак-Бергманн Йоуханнессон 74' 19 нп Малек Эль-Мала 75' 11 нп Рейган Хески 75' 17 зщ Алессио Кастро-Монтес 84' 7 нп Джан-Лука Вальдшмидт 84' 1 вр Марк Флеккен 4 зщ Джарелл Куанса 12 зщ Эдмон Тапсоба 3 зщ Мигель Гутьеррес 2 зщ Факундо Медина 88' 6 пз Игнасио Фернандес 24 пз Алеш Гарсия 30 пз Ибрахим Маза 88' 9 пз Афонсу Морейра 10 пз Малик Тилльман 76' 14 нп Патрик Шик 7 пз Йонас Хофман 76' 5 зщ Луак Баде 88' 8 пз Роберт Андрих 88' Запасные 20 вр Рон-Роберт Цилер 24 зщ Лука Лочошвили 14 зщ Гидеон Менса 29 нп Ян Тильман 28 вр Янис Бласвих 15 зщ Тим Эрман 17 зщ Лукас Васкес 29 пз Элисс Бен-Сегир 22 нп Виктор Бонифасе 42 нп Монтрелл Калбрет Главные тренеры Карлес Мартинес Голы Алеш Гарсия 0:1 7' Патрик Шик Ибрахим Маза 0:2 85' Саид Эль-Мала Малек Эль-Мала 1:2 90+2' Наказания Факундо Медина 34' Том Краус 40' Майки Мур 46' Афонсу Морейра 52' Линтон Майна 52' Эдмон Тапсоба 53' Жоэль Шмид 57' Борна Соса 70' Джамай Симпсон-Пьюзи 90+5' Алеш Гарсия 90+5' Йонас Хофман 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Байер, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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