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Кёльн - Байер 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Кёльн
Кёльн
1 : 2
Байер
Байер
События матча Кёльн - Байер 04
7'
Алеиш Гарсия (0 - 1)
34'
Факундо Медина
40'
Том Краус
46'
Майки Мур
52'
Линтон Майна
52'
Афонсу Морейра
53'
Эдмон Тапсоба
57'
Джоэль Шмид
70'
Борна Соса
74'
Исак Бергманн Йоханнессон / Том Краус
75'
Малек Эль-Мала / Мариус Бюльтер
75'
Рейган Хески / Линтон Майна
76'
Йонас Хофманн / Малик Тиллман
84'
Лука Вальдшмидт / Майки Мур
84'
Алессио Кастро-Монтес / Себастьян Себулонсен
85'
Патрик Шик (0 - 2)
88'
Лоик Баде / Факундо Медина
88'
Роберт Андрих / Ибрагим Маза
90+2'
Саид Эль-Мала (1 - 2)
90+5'
Алеиш Гарсия
90+5'
Джамай Симпсон-Пьюси
90+6'
Йонас Хофманн
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМарвин Швебе
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
22АнглиязщДжамай Симпсон-Пьюзи
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
84'
37ГерманияпзЛинтон Майна
75'
23АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
3ХорватияпзБорна Соса
5ГерманияпзТом Краус
74'
30ГерманияпзМариус Бюльтер
75'
10ГерманияпзСаид Эль-Мала
47АнглиянпМайки Мур
84'
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
74'
19ГерманиянпМалек Эль-Мала
75'
11АнглиянпРейган Хески
75'
17БельгиязщАлессио Кастро-Монтес
84'
7ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
84'
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
2АргентиназщФакундо Медина
88'
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
88'
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
10СШАпзМалик Тилльман
76'
14ЧехиянпПатрик Шик
7ГерманияпзЙонас Хофман
76'
5ФранциязщЛуак Баде
88'
8ГерманияпзРоберт Андрих
88'
Запасные
20ГерманияврРон-Роберт Цилер
24ГрузиязщЛука Лочошвили
14ГаназщГидеон Менса
29ГерманиянпЯн Тильман
28ГерманияврЯнис Бласвих
15ГерманиязщТим Эрман
17ИспаниязщЛукас Васкес
29МароккопзЭлисс Бен-Сегир
22НигериянпВиктор Бонифасе
42ГерманиянпМонтрелл Калбрет
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
Голы
Алеш Гарсия
0:1
7'
Патрик Шик
Ибрахим Маза
0:2
85'
Саид Эль-Мала
Малек Эль-Мала
1:2
90+2'
Наказания
Факундо Медина
34'
Том Краус
40'
Майки Мур
46'
Афонсу Морейра
52'
Линтон Майна
52'
Эдмон Тапсоба
53'
Жоэль Шмид
57'
Борна Соса
70'
Джамай Симпсон-Пьюзи
90+5'
Алеш Гарсия
90+5'
Йонас Хофман
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Байер, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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