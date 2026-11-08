Кёльн - Байер 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Кёльн
1 : 2
Байер
События матча Кёльн - Байер 04
7'
⚽
Алеиш Гарсия (0 - 1)
34'
Факундо Медина
40'
Том Краус
46'
Майки Мур
52'
Линтон Майна
52'
Афонсу Морейра
53'
Эдмон Тапсоба
57'
Джоэль Шмид
70'
Борна Соса
74'
⇄
Исак Бергманн Йоханнессон / Том Краус
75'
⇄
Малек Эль-Мала / Мариус Бюльтер
75'
⇄
Рейган Хески / Линтон Майна
76'
⇄
Йонас Хофманн / Малик Тиллман
84'
⇄
Лука Вальдшмидт / Майки Мур
84'
⇄
Алессио Кастро-Монтес / Себастьян Себулонсен
85'
⚽
Патрик Шик (0 - 2)
88'
⇄
Лоик Баде / Факундо Медина
88'
⇄
Роберт Андрих / Ибрагим Маза
90+2'
⚽
Саид Эль-Мала (1 - 2)
90+5'
Алеиш Гарсия
90+5'
Джамай Симпсон-Пьюси
90+6'
Йонас Хофманн
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
84'
|37
|пз
|Линтон Майна
75'
|23
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
|3
|пз
|Борна Соса
|5
|пз
|Том Краус
74'
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
75'
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|47
|нп
|Майки Мур
84'
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
74'
|19
|нп
|Малек Эль-Мала
75'
|11
|нп
|Рейган Хески
75'
|17
|зщ
|Алессио Кастро-Монтес
84'
|7
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
84'
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
88'
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
88'
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|10
|пз
|Малик Тилльман
76'
|14
|нп
|Патрик Шик
|7
|пз
|Йонас Хофман
76'
|5
|зщ
|Луак Баде
88'
|8
|пз
|Роберт Андрих
88'
Запасные
|20
|вр
|Рон-Роберт Цилер
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|29
|нп
|Ян Тильман
|28
|вр
|Янис Бласвих
|15
|зщ
|Тим Эрман
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|29
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|42
|нп
|Монтрелл Калбрет
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
Голы
Алеш Гарсия
0:1
7'
Патрик Шик
Ибрахим Маза
0:2
85'
Саид Эль-Мала
Малек Эль-Мала
1:2
90+2'
Наказания
Факундо Медина
34'
Том Краус
40'
Майки Мур
46'
Афонсу Морейра
52'
Линтон Майна
52'
Эдмон Тапсоба
53'
Жоэль Шмид
57'
Борна Соса
70'
Джамай Симпсон-Пьюзи
90+5'
Алеш Гарсия
90+5'
Йонас Хофман
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кёльн - Байер, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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