Кристал Пэлас - Ливерпуль 8 ноября обзор матча Дата публикации: 08-11-2026 Кристал Пэлас 1 : 3 Ливерпуль События матча Кристал Пэлас - Ливерпуль ФК 24' Рональд Араухо 40' ⚽ Алексис Мак Аллистер (0 - 1) 54' ⚽ Флориан Вирц (0 - 2) 59' Брэдли Баркола 60' ⇄ Дарио Осорио / Квинтен Тимбер 69' ⇄ Виктор Муньос / Брэдли Баркола 69' ⇄ Трей Ньони / Доминик Собослаи 71' Йереми Пино 72' ⇄ Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен 76' ⇄ Рио Нгумоха / Коди Гакпо 82' Виктор Муньос 82' Джефферсон Лерма 83' Алексис Мак Аллистер 87' ⇄ Анан Халаили / Оскар Мингеса 87' ⇄ Дуайт Макнил / Йереми Пино 89' ⚽ Александер Исак (0 - 3) 90' ⇄ Льюис Кумас / Александер Исак 90+1' ⇄ Джо Гомес / Рональд Араухо 90+5' ⚽ Эдди Нкетия (1 - 3) Пенальти Составы команд Кристал Пэлас Лондон Ливерпуль Ливерпуль 1 вр Дин Хендерсон 26 зщ Крис Ричардс 5 зщ Аксель Дисаси 30 пз Оскар Мингеса 87' 18 пз Даити Камада 3 пз Тайрик Митчелл 20 пз Адам Уортон 23 пз Квинтен Тимбер 60' 8 пз Хефферсон Лерма 10 нп Йереми Пино 87' 22 нп Йёрген Странн Ларсен 72' 24 пз Дарио Осорио 60' 9 пз Эдди Нкетиа 72' 25 зщ Анан Халаили 87' 11 нп Дуайт Макнил 87' 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 90+1' 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 5 зщ Жереми Жаке 10 пз Алексис Мак Аллистер 7 пз Флориан Вирц 18 пз Коди Гакпо 76' 8 пз Доминик Собослаи 69' 9 нп Александер Исак 90' 29 нп Брэдли Баркола 69' 42 пз Трейморис Ньони 69' 23 нп Виктор Муньос 69' 73 пз Рио Нгумоа 76' 67 нп Льюис Кумас 90' 2 зщ Джозеф Гомес 90+1' Запасные 44 вр Вальтер Бенитес 6 зщ Джейди Канво 33 зщ Бен Чилуэлл 28 пз Шейк Дукуре 19 пз Уилл Хьюз 25 вр Георгий Мамардашвили 21 зщ Константинос Цимикас 3 пз Ватару Эндо 53 пз Джеймс Макконнелл Главные тренеры Пьер Саж Андони Ираола Голы Алексис Мак Аллистер Доминик Собослаи 0:1 40' Флориан Вирц Брэдли Баркола 0:2 54' Александер Исак Флориан Вирц 0:3 89' Эдди Нкетиа 1:3 90+5' Наказания Рональд Араухо 24' Брэдли Баркола 59' Йереми Пино 71' Хефферсон Лерма 82' Виктор Муньос 82' Алексис Мак Аллистер 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Ливерпуль, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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