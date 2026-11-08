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Кристал Пэлас - Ливерпуль 8 ноября обзор матча

Дата публикации: 08-11-2026
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
События матча Кристал Пэлас - Ливерпуль ФК
24'
Рональд Араухо
40'
Алексис Мак Аллистер (0 - 1)
54'
Флориан Вирц (0 - 2)
59'
Брэдли Баркола
60'
Дарио Осорио / Квинтен Тимбер
69'
Виктор Муньос / Брэдли Баркола
69'
Трей Ньони / Доминик Собослаи
71'
Йереми Пино
72'
Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен
76'
Рио Нгумоха / Коди Гакпо
82'
Виктор Муньос
82'
Джефферсон Лерма
83'
Алексис Мак Аллистер
87'
Анан Халаили / Оскар Мингеса
87'
Дуайт Макнил / Йереми Пино
89'
Александер Исак (0 - 3)
90'
Льюис Кумас / Александер Исак
90+1'
Джо Гомес / Рональд Араухо
90+5'
Эдди Нкетия (1 - 3)Пенальти
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщАксель Дисаси
30ИспанияпзОскар Мингеса
87'
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
23НидерландыпзКвинтен Тимбер
60'
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10ИспаниянпЙереми Пино
87'
22НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
72'
24ЧилипзДарио Осорио
60'
9АнглияпзЭдди Нкетиа
72'
25ИзраильзщАнан Халаили
87'
11АнглиянпДуайт Макнил
87'
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
90+1'
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
5ФранциязщЖереми Жаке
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7ГерманияпзФлориан Вирц
18НидерландыпзКоди Гакпо
76'
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
69'
9ШвециянпАлександер Исак
90'
29ФранциянпБрэдли Баркола
69'
42АнглияпзТрейморис Ньони
69'
23ИспаниянпВиктор Муньос
69'
73АнглияпзРио Нгумоа
76'
67УэльснпЛьюис Кумас
90'
2АнглиязщДжозеф Гомес
90+1'
Запасные
44АргентинаврВальтер Бенитес
6ФранциязщДжейди Канво
33АнглиязщБен Чилуэлл
28МалипзШейк Дукуре
19АнглияпзУилл Хьюз
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
3ЯпонияпзВатару Эндо
53АнглияпзДжеймс Макконнелл
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ИспанияАндони Ираола
Голы
Алексис Мак Аллистер
Доминик Собослаи
0:1
40'
Флориан Вирц
Брэдли Баркола
0:2
54'
Александер Исак
Флориан Вирц
0:3
89'
Эдди Нкетиа
1:3
90+5'
Наказания
Рональд Араухо
24'
Брэдли Баркола
59'
Йереми Пино
71'
Хефферсон Лерма
82'
Виктор Муньос
82'
Алексис Мак Аллистер
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Ливерпуль, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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