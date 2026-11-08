Кристал Пэлас - Ливерпуль 8 ноября обзор матча
Дата публикации: 08-11-2026
Кристал Пэлас
1 : 3
Ливерпуль
События матча Кристал Пэлас - Ливерпуль ФК
24'
Рональд Араухо
40'
⚽
Алексис Мак Аллистер (0 - 1)
54'
⚽
Флориан Вирц (0 - 2)
59'
Брэдли Баркола
60'
⇄
Дарио Осорио / Квинтен Тимбер
69'
⇄
Виктор Муньос / Брэдли Баркола
69'
⇄
Трей Ньони / Доминик Собослаи
71'
Йереми Пино
72'
⇄
Эдди Нкетия / Йёрген Странд Ларсен
76'
⇄
Рио Нгумоха / Коди Гакпо
82'
Виктор Муньос
82'
Джефферсон Лерма
83'
Алексис Мак Аллистер
87'
⇄
Анан Халаили / Оскар Мингеса
87'
⇄
Дуайт Макнил / Йереми Пино
89'
⚽
Александер Исак (0 - 3)
90'
⇄
Льюис Кумас / Александер Исак
90+1'
⇄
Джо Гомес / Рональд Араухо
90+5'
⚽
Эдди Нкетия (1 - 3)Пенальти
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Аксель Дисаси
|30
|пз
|Оскар Мингеса
87'
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|23
|пз
|Квинтен Тимбер
60'
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|нп
|Йереми Пино
87'
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
72'
|24
|пз
|Дарио Осорио
60'
|9
|пз
|Эдди Нкетиа
72'
|25
|зщ
|Анан Халаили
87'
|11
|нп
|Дуайт Макнил
87'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
90+1'
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
76'
|8
|пз
|Доминик Собослаи
69'
|9
|нп
|Александер Исак
90'
|29
|нп
|Брэдли Баркола
69'
|42
|пз
|Трейморис Ньони
69'
|23
|нп
|Виктор Муньос
69'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
76'
|67
|нп
|Льюис Кумас
90'
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
90+1'
Запасные
|44
|вр
|Вальтер Бенитес
|6
|зщ
|Джейди Канво
|33
|зщ
|Бен Чилуэлл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|3
|пз
|Ватару Эндо
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Андони Ираола
Голы
Алексис Мак Аллистер
Доминик Собослаи
0:1
40'
Флориан Вирц
Брэдли Баркола
0:2
54'
Александер Исак
Флориан Вирц
0:3
89'
Эдди Нкетиа
1:3
90+5'
Наказания
Рональд Араухо
24'
Брэдли Баркола
59'
Йереми Пино
71'
Хефферсон Лерма
82'
Виктор Муньос
82'
Алексис Мак Аллистер
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кристал Пэлас - Ливерпуль, который состоялся 8 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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