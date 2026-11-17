Болельщик «Овьедо», допустивший расистские выпады в адрес нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, получил 11 месяцев лишения свободы условно. Решение вынесла Вторая секция провинциального суда Астурии. Об этом сообщает The Athletic.

Наказание не предусматривает немедленного заключения под стражу. Исполнение тюремного срока приостановлено на два года. В течение этого времени осуждённому запрещено посещать стадионы, на которых проводятся официальные спортивные соревнования. Кроме того, ему назначили денежный штраф и дополнительные ограничения.

Инцидент произошёл 24 августа 2025 года во время матча второго тура чемпионата Испании между «Овьедо» и «Реалом». Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 3:0. После того как Мбаппе открыл счёт на 37-й минуте, один из зрителей стал изображать движения приматов и выкрикивать звуки, имитирующие обезьяньи крики.

Ла Лига передала материалы о произошедшем в национальную полицию Испании. В жалобе фигурировали видеозаписи с телевизионной трансляции и ролики, опубликованные в социальных сетях. По данным испанских СМИ, в ходе разбирательства также использовалось экспертное заключение по чтению по губам, которое помогло установить обстоятельства произошедшего.

После инцидента президент «Овьедо» Мартин Пелаэс сообщил, что клуб проводит собственное расследование. Впоследствии к делу присоединился «Реал», выступивший в судебном процессе в качестве частного обвинителя. Сам болельщик признал вину. Суд также учёл смягчающее обстоятельство — состояние алкогольного опьянения.

По информации Ла Лиги, решение по делу Мбаппе стало уже 12-м обвинительным приговором, связанным с расистскими оскорблениями футболистов во время матчей турниров под эгидой организации с 2024 года. Четыре из этих случаев касались нападок на Винисиуса Жуниора.