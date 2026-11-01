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Аргентина - Коста-Рика 18 Ноября прямая трансляция

18 Ноября 2026 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Аргентина
Коста-Рика

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Составы команд
Аргентина
Коста-Рика
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Аргентина3 : 1Коста-Рика
12.07.2011 Кубок Америки Группа A. 3-й тур Аргентина3 : 0Коста-Рика
30.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Коста-Рика0 : 0Аргентина
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аргентина
0%
Ничья
0%
Коста-Рика
0%

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