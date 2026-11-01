Аргентина - Коста-Рика 18 Ноября прямая трансляция
18 Ноября 2026 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аргентина
Коста-Рика
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|27.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|3 : 1
|12.07.2011
|Кубок Америки
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|30.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 0
Кто победит?
0 голосов болельщиков