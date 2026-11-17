Холанд может покинуть «Манчестер Сити» летом за €175 млн
«Манчестер Сити» начал изучать варианты усиления атаки на случай ухода Эрлинга Холанда после завершения сезона-2026/2027. По информации испанского издания El Nacional, руководство английского клуба допускает расставание с 26-летним норвежским нападающим предстоящим летом и уже рассматривает возможных кандидатов на его место.
Сообщается, что ранее Холанд согласился провести в Манчестере ещё один сезон, несмотря на изменения в проекте клуба, включая уход главного тренера Хосепа Гвардиолы и нескольких футболистов. Однако летом 2027 года ситуация может измениться. «Горожане» рассчитывают получить за своего ведущего форварда около €175 млн.
Интерес к норвежцу приписывают сразу нескольким европейским грандам. Среди потенциальных претендентов называются мадридский «Реал», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Дополнительным фактором неопределённости остаётся разбирательство по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Возможные санкции, включая ограничения на участие в еврокубках или исключение из Премьер-лиги, могут повлиять на дальнейшие планы клуба и самого футболиста.
Параллельно английская команда изучает рынок центральных нападающих. Одним из кандидатов считается бразилец Игор Тьяго, представляющий «Брентфорд». В прошлом сезоне он вошёл в число самых результативных игроков английского чемпионата, уступив по количеству забитых мячей только Холанду.
Ещё один вариант — нигерийский форвард Виктор Осимхен, выступающий за турецкий «Галатасарай». Его трансферная стоимость оценивается примерно в €75 млн. Нападающий рассматривается как возможное усиление атакующей линии в случае ухода норвежца.
Пока все перечисленные варианты остаются на уровне сообщений СМИ. Официальных предложений по Холанду и договорённостей с потенциальными новичками не подтверждено.
В «Барселоне» возникли разногласия по поводу кандидатуры центрального защитника, которого клуб намерен приобрести для усиления обороны. Главный...
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о своих ближайших карьерных задачах. 21-летний футболист намерен не...
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Германии Малика Тшау. Английский клуб...
Сборная Бельгии разгромила Италию в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 15 ноября на...
Сборная Англии одержала победу над Испанией в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась 15...