«Манчестер Сити» начал изучать варианты усиления атаки на случай ухода Эрлинга Холанда после завершения сезона-2026/2027. По информации испанского издания El Nacional, руководство английского клуба допускает расставание с 26-летним норвежским нападающим предстоящим летом и уже рассматривает возможных кандидатов на его место.

Сообщается, что ранее Холанд согласился провести в Манчестере ещё один сезон, несмотря на изменения в проекте клуба, включая уход главного тренера Хосепа Гвардиолы и нескольких футболистов. Однако летом 2027 года ситуация может измениться. «Горожане» рассчитывают получить за своего ведущего форварда около €175 млн.

Интерес к норвежцу приписывают сразу нескольким европейским грандам. Среди потенциальных претендентов называются мадридский «Реал», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Дополнительным фактором неопределённости остаётся разбирательство по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити». Возможные санкции, включая ограничения на участие в еврокубках или исключение из Премьер-лиги, могут повлиять на дальнейшие планы клуба и самого футболиста.

Параллельно английская команда изучает рынок центральных нападающих. Одним из кандидатов считается бразилец Игор Тьяго, представляющий «Брентфорд». В прошлом сезоне он вошёл в число самых результативных игроков английского чемпионата, уступив по количеству забитых мячей только Холанду.

Ещё один вариант — нигерийский форвард Виктор Осимхен, выступающий за турецкий «Галатасарай». Его трансферная стоимость оценивается примерно в €75 млн. Нападающий рассматривается как возможное усиление атакующей линии в случае ухода норвежца.

Пока все перечисленные варианты остаются на уровне сообщений СМИ. Официальных предложений по Холанду и договорённостей с потенциальными новичками не подтверждено.