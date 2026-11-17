Украинский нападающий Артём Довбик может сменить команду уже в январе 2027 года. Форвард, принадлежащий «Роме» и выступающий за «Болонью» на правах аренды, оказался в сфере интересов испанской «Валенсии» и итальянской «Венеции». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям инсайдера, представители обоих клубов уже запросили информацию об условиях возможного перехода 29-летнего футболиста. Потенциальные покупатели предпочитают оформить аренду с правом последующего выкупа, не принимая на себя обязательств по полноценному трансферу сразу.

Для осуществления такой сделки Довбику, вероятно, потребуется досрочно завершить выступления за «Болонью». После возвращения в «Рому», которой принадлежат права на украинца, стороны смогут обсудить его переход в другую команду. Окончательных договорённостей пока нет, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции всех заинтересованных клубов.

Арендное соглашение между «Ромой» и «Болоньей» было заключено летом 2026 года. Однако закрепиться в составе новой команды нападающему пока не удалось. В пяти матчах нынешнего розыгрыша Серии А Довбик забил один мяч, ни разу не появившись в стартовом составе.

Итальянская пресса также сообщает, что руководство «Болоньи» ожидает от украинца более убедительных выступлений до открытия зимнего трансферного окна. Генеральный директор клуба Клаудио Фенуччи ранее отмечал, что футболисту необходимо вернуть уверенность в собственных силах и улучшить игру. Окончательное решение относительно его будущего предполагается принять с учётом результатов ближайших недель.

При этом действующая аренда предусматривает возможность выкупа Довбика за €17 млн. Насколько «Болонья» заинтересована в использовании этой опции, пока неизвестно. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость украинского форварда составляет €15 млн.

Таким образом, зимнее трансферное окно может стать для Довбика возможностью продолжить карьеру в другой команде. Однако интерес «Валенсии» и «Венеции» пока ограничивается предварительными запросами, а официальных сообщений о переговорах по конкретным условиям перехода не поступало.