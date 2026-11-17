В «Барселоне» возникли разногласия по поводу кандидатуры центрального защитника, которого клуб намерен приобрести для усиления обороны. Главный тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку пока не пришли к единому мнению относительно приоритетного трансфера. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, немецкий специалист хотел бы видеть в составе каталонцев Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии». Флик рассматривает защитника сборной Германии как подходящий вариант для укрепления центра обороны и рассчитывает на его игровые качества при построении команды.

У Деку другой фаворит. Спортивный директор «Барселоны» отдаёт предпочтение Алессандро Бастони, выступающему за миланский «Интер». Итальянский защитник уже находился в сфере интересов каталонского клуба во время предыдущего трансферного окна. Руководитель спортивного департамента был заинтересован в его переходе и изучал возможность оформления сделки.

Однако летом договориться о трансфере не удалось, в том числе из-за позиции Флика. По сообщениям СМИ, немецкий тренер не дал окончательного согласия на приглашение Бастони, несмотря на готовность самого футболиста рассмотреть переезд в Испанию. В результате «Барселона» не стала доводить переговоры до завершения.

Теперь ситуация вновь оказалась на повестке дня. Деку продолжает рассматривать Бастони как одного из главных кандидатов на усиление обороны, тогда как Флик, согласно публикации Конура, предпочитает вариант со Шлоттербеком. При этом окончательного решения руководство каталонцев пока не приняло.

Вопрос выбора защитника может стать одним из ключевых для трансферной кампании «Барселоны». Клубу предстоит согласовать спортивные предпочтения тренерского штаба с планами руководства и финансовыми возможностями. Пока ни по одному из двух футболистов официальных договорённостей нет.