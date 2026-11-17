Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал о своих ближайших карьерных задачах. 21-летний футболист намерен не останавливаться на достигнутом и постепенно стать одним из лидеров армейской команды. При этом сам игрок пока не берётся оценивать, насколько сильно его уже воспринимают в таком качестве партнёры и болельщики.

«Я стараюсь стать лидером в ЦСКА. Для меня это новый шаг. Тяжело сказать, чувствую ли я себя лидером. Наверное, больше об этом можно судить со стороны. Для меня это как следующий шаг: сначала я был совсем молодым игроком, потом был игроком ротации ЦСКА, потом стал привлекаться к основному составу, и у меня была цель закрепиться в стартовом составе, а теперь моя цель — становиться лидером, я иду к ней», — приводит слова Кисляка «РИА Новости».

Футболист подчеркнул, что его развитие в клубе проходило постепенно. Начав путь в академии ЦСКА, он сначала получал ограниченное игровое время, затем стал чаще появляться в основной команде и в итоге добился места в стартовом составе. Теперь перед полузащитником стоит новая задача — взять на себя больше ответственности и влиять на игру армейцев не только своими действиями на поле, но и ролью в коллективе.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2029-го. За это время воспитанник армейской академии прошёл путь от молодого игрока ротации до одного из футболистов, на которых рассчитывает тренерский штаб.

После завершения последнего игрового отрезка ЦСКА ушёл на международную паузу, имея в активе 26 очков. Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Для Кисляка предстоящий этап сезона станет очередной возможностью подтвердить свой статус в команде и приблизиться к поставленной цели — стать одним из её ведущих игроков.