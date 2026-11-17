«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Германии Малика Тшау. Английский клуб следит за выступлениями 25-летнего футболиста и может предпринять попытку его подписания в летнее трансферное окно 2027 года. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, манкунианцы входят в число нескольких клубов, проявляющих интерес к немецкому защитнику. Однако договориться о переходе будет непросто: руководство «Ньюкасла» оценивает своего игрока как минимум в €80 млн и не намерено рассматривать предложения ниже этой суммы.

Позиция «сорок» объясняется в том числе продолжительностью действующего соглашения с футболистом. Контракт Тшау рассчитан до лета 2029 года, поэтому английский клуб не испытывает необходимости продавать его в ближайшее время и может самостоятельно определять финансовые условия возможной сделки.

В нынешнем сезоне немец принял участие в десяти матчах во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. После перехода из итальянского «Милана» в августе 2025 года Тшау закрепился в составе «Ньюкасла» и стал одним из основных игроков обороны команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет около €50 млн. Таким образом, запрашиваемые «Ньюкаслом» €80 млн заметно превышают оценку портала. Пока речь идёт об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», а не о согласованном трансфере или официальном предложении.